В Україні порахували «собівартість» одного трудового мігранта — Finance.ua

В Україні порахували «собівартість» одного трудового мігранта Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

В Україні порахували «собівартість» одного трудового мігранта

«Собівартість» одного трудового мігранта може становити кілька тисяч доларів — здебільшого за переїзд і оформлення документів — плюс зарплата й витрати на проживання.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

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Івано-франківський девелопер Blago Development розповів виданню, що у липні працевлаштував п’ять громадян Індії. Для компанії «собівартість» одного трудового мігранта становила приблизно $3000. В цю суму входять витрати на переїзд, оформлення дозвільних документів на роботу, страховка.

До цього треба додати ще заробітну плату $450−650, витрати на проживання й у деяких випадках харчування.

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Водночас українські компанії здебільшого хотіли б залучати кандидатів із Молдови, Казахстану, Азербайджану та Узбекистану.

Проте кандидати з цих країн або не розглядають Україну як ринок для заробітку, або ж мають високі очікування щодо винагороди. Наприклад, різноробочий на фермі — $800, зварювальник — $1700−2500.

Співвласник київського забудовника, який попросив не називати його імʼя, розповідає, що його компанія відмовилася від залучення іноземних працівників через низьку ефективність і недостатню трудову дисципліну.

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«Ми платимо $800−850 українцям. Індус коштує $600, плюс супутні витрати. З 10 таких робітників половину треба буде міняти, тому що у них немає кваліфікації», — каже девелопер і додає, що в його компанії ухвалили рішення залучити українців, збільшивши винагороду.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. Це крок для подальшої реалізації демографічної політики і протидії викликам, зумовленим агресією рф, а також один із індикаторів виконання Плану України з реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, націлений на покращення ситуації на ринку праці і рівня життя українців.

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За кордоном у зв’язку з війною перебувають приблизно 5 млн українців. З них близько 4,3 млн мають статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. Неповернення громадян суттєво впливатиме на українську економіку, яка може втрачати від 2,7% до 6,9% валового внутрішнього продукту щорічно. «Протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона працівників на ринок праці», — заявляли рік тому в Міністерстві економіки.

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