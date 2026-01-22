День фінансів: зона вільної торгівлі для України, вступ до ЄС, перехід до прогнозованих графіків Сьогодні 17:27

Сьогодні, 22 січня, міністр енергетики Шмигаль анонсував перехід у Києві від екстрених «до жорстких, але прогнозованих графіків, а Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без тарифів.

Зона вільної торгівлі без тарифів

Про це заявив спеціальний представник США Стів Віткофф під час виступу на Українському сніданку у Давосі. Він підкреслив, що українці заслуговують на якнайшвидше завершення війни, і для цього нині докладаються значні зусилля. Після завершення війни Україна може отримат и зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що суттєво прискорить економічне відновлення країни.Про це заявив спеціальний представник США Стів Віткофф під час виступу на Українському сніданку у Давосі. Він підкреслив, що українці заслуговують на якнайшвидше завершення війни, і для цього нині докладаються значні зусилля.

Також у Давосі Келлог зробив прогноз щодо війни в Україні.

Трамп представив Раду миру

У четвер, 22 січня, президент США Дональд Трамп під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив нову міжнародну ініціативу — Раду миру. Виступаючи перед учасниками форуму, Трамп заявив, що створення Ради миру готувалося тривалий час і вже викликало зацікавленість багатьох країн.

Україна вийшла на фінальну стадію вступу до ЄС

Про це за 2−3-роки. Україна перебуває на фінальній стадії вступу до Європейського Союзу.Про це сказав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі. При цьому всі країни, які успішно приєдналися до ЄС, після досягнення цієї стадії зазвичай завершували процес максимум

Прогнозовані графіки

У Києві енергетики розробили низку технічних рішень , які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключення електроенергії. Але у ДТЕКу кажуть, що дати стабільні графіки відключень для Києва зараз не вийде.

Стало відомо, скільки компаній відчувають вплив відключень електроенергії.

Пункти незламності: які є обмеження в заряджанні

В ДСНС пояснили , що треба знати про заряджання пристроїв у Пунктах незламності. Пункти працюють, щоб кожен міг зігрітися, зателефонувати рідним або підзарядити гаджети.

До речі, нещодавно перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що пального в Україні вистачить на 20 днів і що ціни на нього можуть піти вгору. Finance.ua розбирався у ситуації на ринку пального. З’ясували, на що очікувати водіям найближчим часом і чи дійсно може бути все непросто.

Фінансовий моніторинг

Банки не мають формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок та повинні вживати дієвих заходів для запобігання використанню своїх послуг з протиправною метою.

«Зимову підтримку» та «Національний кешбек» розширено

До програми «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку» долучилися ще чотири ритейлери. Загалом додалося майже 1650 крамниць по Україні.

Яку частку зарплати українці витрачають на оренду житла

Найбільшу частку зарплати (83%) за оренду однокімнатної квартири потрібно віддати в Ужгороді, а саме 19,6 тис. грн, що є найвищим показником по Україні. Найнижча частка витрат на довгострокову оренду однокімнатної квартири зафіксована у містах, що наближені до зони бойових дій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.