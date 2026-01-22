«Зимову підтримку» та «Національний кешбек» розширено: які торговельні мережі долучилися Сьогодні 16:34 — Казна та Політика

Які торговельні мережі долучилися до зимової підтримки

До програми «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку» долучилися ще чотири ритейлери.

Про це повідмили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Хто у списку

АТБ,

«Таврія В» (до складу якої входять делікатес-маркети «Космос» і супермаркети «Пюре»),

«Дивоцін» та «ЛотОК».

Загалом додалося майже 1650 крамниць по Україні.

Відтепер у цих мережах можна придбати продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів) за кошти «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку».

Незабаром до програми розрахунків долучаться також мережі «Епіцентр» та «Рукавичка».

Тисячу гривень «Зимової підтримки» потрібно витратити до 30 червня 2026 року. Невикористана сума потім буде повернута до бюджету.

Загалом продовольчі товари українського виробництва за кошти «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку» доступні вже у низці торговельних мереж по всій країні, зокрема: Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім 23 » («Сімі»), «Близенько», NOVUS, LIGA PRIM, у торговельних мережах Fozzy Group — «Сільпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy, а тепер ще й у мережах АТБ, «Таврія В», «ЛотОК». Це майже три тисячі магазинів.

Крім того, розрахуватися коштами програм можна онлайн на ROZETKA та MAUDAU.

«Зимову тисячу» отримали понад 17,8 мільйона українців, з них 3,5 млн — діти. Витратили вже понад 11,6 млрд грн. Найчастіше ці кошти спрямовують на оплату комуналки — це майже 80% витрат. Також серед популярних напрямків — купівля продуктів харчування, ліків та донати Силам оборони.

Нагадаємо, кошти «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку» можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та друковану продукцію;

поштові послуги;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Заявки на отримання тисячі гривень «Зимової підтримки» вже не приймають.

Перелік товарів, які можна придбати за кошти «Зимової підтримки» і «Національного кешбеку», розміщений на порталі Zyma або Зроблено в Україні

Нагадаємо, у 2025 році понад 3,8 млн громадян України, або близько 10% населення країни, оформили виплату за державною програмою «Зимова підтримка» через Укрпошту

