0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Зимову підтримку» та «Національний кешбек» розширено: які торговельні мережі долучилися

Казна та Політика
704
Які торговельні мережі долучилися до зимової підтримки
Які торговельні мережі долучилися до зимової підтримки
До програми «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку» долучилися ще чотири ритейлери.
Про це повідмили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Хто у списку

  • АТБ,
  • «Таврія В» (до складу якої входять делікатес-маркети «Космос» і супермаркети «Пюре»),
  • «Дивоцін» та «ЛотОК».
Загалом додалося майже 1650 крамниць по Україні.
Відтепер у цих мережах можна придбати продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів) за кошти «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку».
Незабаром до програми розрахунків долучаться також мережі «Епіцентр» та «Рукавичка».
Тисячу гривень «Зимової підтримки» потрібно витратити до 30 червня 2026 року. Невикористана сума потім буде повернута до бюджету.
Читайте також
Загалом продовольчі товари українського виробництва за кошти «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку» доступні вже у низці торговельних мереж по всій країні, зокрема: Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім23» («Сімі»), «Близенько», NOVUS, LIGA PRIM, у торговельних мережах Fozzy Group — «Сільпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy, а тепер ще й у мережах АТБ, «Таврія В», «ЛотОК». Це майже три тисячі магазинів.
Крім того, розрахуватися коштами програм можна онлайн на ROZETKA та MAUDAU.
«Зимову тисячу» отримали понад 17,8 мільйона українців, з них 3,5 млн — діти. Витратили вже понад 11,6 млрд грн. Найчастіше ці кошти спрямовують на оплату комуналки — це майже 80% витрат. Також серед популярних напрямків — купівля продуктів харчування, ліків та донати Силам оборони.
Нагадаємо, кошти «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку» можна витратити на:
  • оплату комунальних послуг;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книжки та друковану продукцію;
  • поштові послуги;
  • благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;
  • продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).
Заявки на отримання тисячі гривень «Зимової підтримки» вже не приймають.
Перелік товарів, які можна придбати за кошти «Зимової підтримки» і «Національного кешбеку», розміщений на порталі Zyma або Зроблено в Україні.
Нагадаємо, у 2025 році понад 3,8 млн громадян України, або близько 10% населення країни, оформили виплату за державною програмою «Зимова підтримка» через Укрпошту.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems