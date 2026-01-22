Трамп представив Раду миру: список перших країн-учасниць Сьогодні 13:34

Дональд Трамп під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив нову міжнародну ініціативу — Раду миру.

У четвер, 22 січня, президент США Дональд Трамп під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив нову міжнародну ініціативу — Раду миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.

Виступаючи перед учасниками форуму, Трамп заявив, що створення Ради миру готувалося тривалий час і вже викликало зацікавленість багатьох країн.

«Це дуже захопливий день, до якого ми довго готувалися. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього процесу. Ми працюватимемо з багатьма партнерами, зокрема з ООН», — зазначив президент США.

Заяви про безпеку та роль Ради миру

У своєму виступі Трамп наголосив, що, за його оцінкою, нині світ є «багатшим, безпечнішим і значно мирнішим, ніж рік тому». Він також звернувся до учасників Ради миру, назвавши їх лідерами держав, які відіграватимуть ключову роль у новій ініціативі.

Президент США заявив про досягнення миру на Близькому Сході та додав, що, за його словами, йому вдалося «владнати вісім війн». Також він висловив переконання, що ще один конфлікт може бути врегульований найближчим часом, маючи на увазі війну в Україні.

«Кожна країна хоче стати частиною Ради миру», — підкреслив Трамп.

Окремо американський лідер згадав ситуацію в Газі, зазначивши, що у разі успішної роботи Ради миру в цьому регіоні відповідний досвід може бути застосований і в інших конфліктах.

«Якщо ми зможемо досягти успіху в Газі, ми зможемо поширити цей досвід і на інші регіони», — сказав він.

Хто підписав статут Ради миру

Статут Ради миру підписали лідери або представники таких країн: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Узбекистан та Монголія.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що після підписання статуту Рада миру офіційно набула статусу міжнародної організації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.