Як оформити довіреність за межами України

Українці можуть оформити довіреність, перебуваючи за кордоном

Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть оформити довіреність для представлення своїх інтересів в Україні кількома способами.

Про це нагадали фахівці Управління нотаріату Київського міжрегіонального управління Міністерство юстиції України.

Де можна оформити довіреність

Один із найпоширеніших варіантів — оформлення документа у консульстві або дипломатичному представництві України. У цьому випадку довіреність посвідчує консульська посадова особа, і документ одразу є чинним на території України без додаткових процедур.

Для цього потрібно попередньо записатися на прийом, підготувати текст довіреності та надати необхідні документи.

Інший варіант — оформити документ у місцевого нотаріуса за кордоном. У такому випадку довіреність зазвичай потребує апостиля або консульської легалізації, залежно від країни перебування. Крім того, документ необхідно перекласти українською мовою та нотаріально засвідчити переклад.

Водночас у країнах, з якими Україна має двосторонні договори про правову допомогу, додаткове засвідчення документів може не знадобитися.

Що потрібно врахувати під час оформлення

Щоб довіреність була дійсною в Україні, важливо правильно підготувати документ. Зокрема, необхідно:

чітко визначити обсяг повноважень представника;

підготувати необхідні документи — паспорт, реєстраційний номер платника податків та дані особи, якій надаються повноваження;

у разі оформлення через консульство — документ буде зареєстрований у Єдиному реєстрі довіреностей.

Для чого може знадобитися довіреність

Такий документ часто оформлюють для вирішення різних юридичних питань в Україні. Зокрема, довіреність може знадобитися для:

отримання повторних або дублікатів документів;

оформлення спадщини;

представництва інтересів у судах;

управління або розпорядження майном.

Фахівці наголошують: правильне оформлення довіреності заздалегідь допоможе уникнути юридичних проблем і дозволить ефективно представляти інтереси в Україні навіть під час перебування за кордоном.

