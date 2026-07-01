День фінансів: зміни з липня, «Національний кешбек», правила бронювання Сьогодні 17:45

Середа, 1 липня. Нові митні збори в ЄС, нові рахунки для військового збору та здорожчання проїзду в Києві. Це лише частина нововведень, які принесе другий місяць літа. За посиланням розповідаємо, як липневі зміни вдарять по гаманцях українців вдома та за кордоном.

👨‍🦽‍➡️ Хвороба чи травма можуть раптово змінити звичне життя будь-якої родини. У такий момент найменше є бажання думати про юридичні тонкощі, проте саме від них залежить, чи отримає людина належні права та фінансове забезпечення.

Нещодавно в Україні запрацювала нова система для встановлення статусу інвалідності, де головне — якість життя людини та її реальні обмеження.

Щоб допомогти розібратися із всіма тонкощами питання статусу інвалідності в Україні, Finance.ua створив матеріал із чітким алгоритмом дій і зрозумілими правилами.

У тексті ви знайдете відповіді на ключові питання:

хто саме має право оформити інвалідність у 2026 році?

як проходить оновлена процедура?



за якими новими критеріями оцінюють стан здоров’я?



на які виплати, пенсії й пільги від держави можна розраховувати?



Цей текст — третій матеріал, який ми випускаємо у рамках спецпроєкту «Фінансова опора», що реалізується за підтримки Інституту масової інформації (IMI) та Міністерства закордонних справ Нідерландів.

Читайте, діліться та не відкладайте захист своїх прав та фінансової стабільності на потім 👉 Оформлення інвалідності у 2026 році: як пройти оновлену процедуру без зайвого стресу.

Поповнення карток monobank готівкою

З 1 липня одна з популярних банківських послуг monobank стане платною для українців. Це стосується поповнення карток monobank готівкою через термінали EasyPay. За попередніми даними, стандартний тариф мережі становить 1% від суми поповнення, а також додаткові 5 гривень.

«Національний кешбек»

Українці почнуть отримувати кешбек за квітень уже з 3 липня. Термін повернення невикористаних коштів до державного бюджету продовжили на один місяць. Використати кошти можна буде до 31 липня 2026 року включно. Разом із квітневою виплатою українці отримають і кешбек на пальне.

💳 Відмітимо, що Finance.ua опублікував свіжу добірку кредиток з кешбеком. В огляді ми розповідаємо, які картки в поточному місяці вигідні для тих чи інших категорій покупок і як їх можна вигідно комбінувати.

Правила обміну інформацією про фінансові рахунки

Міністерство фінансів оновило Порядок застосування Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS). Оновлені правила створюють чітку нормативну основу для роботи з новими цифровими фінансовими продуктами, уточнюють підходи до класифікації рахунків, збору інформації, самосертифікації, належної комплексної перевірки та звітності.

Водночас для громадян України CRS 2.0 не запроваджує нових податків або обов’язків із декларування.

Звільнення Смілянського

Пресслужба «Укрпошти» повідомила , що Ігор Смілянський продовжує виконувати обов’язки генерального директора «Укрпошти» в повному обсязі. Хоча 30 червня сплив п’ятиденний строк, протягом якого уряд мав відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва «Укрпоштою» після рішення НБУ про його профнепридатність.

Водночас відсутність рішення про відставку Смілянського з посади голови правління «Укрпошти» не стала несподіванкою для представників Національного банку України. У регуляторі заявили , що наразі готують подальші кроки щодо компанії.

Правила бронювання

В Україні змінили правила бронювання працівників критично важливих підприємств від мобілізації. Є три основні критерії. Це рівень середньої заробітної плати, відсутність податкової заборгованості, а третій критерій підприємство обирає самостійно.

Це може бути базовий критерій, визначений постановою Кабміну, обсяг сплачених податків понад півтора мільйона гривень на рік, або річна валюта виручка понад 32 мільйона євро тощо. Також може бути галузевий чи регіональний критерій, який встановлюється ЦОВ та ОВА.

Зарплати чоловіків і жінок в Україні

Аналітики robota.ua зробили висновок, що чоловіки в середньому вказують бажану зарплату 30 тис. грн, тоді як жінки — 20 тис. грн. Різниця виникає ще до того, як людина встигає здобути професійний досвід, отримати підвищення чи зіткнутися з реальними бар’єрами кар’єрного розвитку. У яких сферах розрив найбільший — розповідаємо тут

Курс долара до кінця літа

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус банку'' Сергій Мамедов прогнозує , що найближчими місяцями ринок залишатиметься чутливим до зовнішніх факторів, однак різких стрибків очікувати не варто.

Він пояснив, що курс і надалі залежатиме від ситуації на фронті, регулярності міжнародної фінансової допомоги, потреб України в імпорті пального та енергетичного обладнання, а також загальної економічної ситуації.

Середня річна зарплата нардепа

Як свідчать дані дослідження R&D центру YouControl, у 2025 році середня річна заробітна плата нардепа становила майже 747 тис. грн і майже не змінилася порівняно з 2024 роком. Водночас у понад третини народних депутатів сукупний дохід за рік зменшився.

Нові штрафи для водіїв

В Україні прагнуть значно посилити покарання за перевищення швидкості на дорогах. Максимальний штраф сягатиме 17 тисяч гривень. Чим більшим буде порушення, тим вищим буде штраф.

До речі, якщо цікаво, скільки коштує проїхати 100 км автомобілем, — читайте матеріал за посиланням . Розрахунки виконані Інститутом досліджень авторинку на основі вартості 100 км пробігу для різних типів авто з використанням універсальної моделі Volkswagen Golf VII FL, щоб мінімізувати вплив конструктивних відмінностей між силовими установками.

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