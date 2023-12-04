День фінансів: зміни в законі про мобілізацію, ситуація на валютному ринку, зарплати на фрілансі — Finance.ua

День фінансів: зміни в законі про мобілізацію, ситуація на валютному ринку, зарплати на фрілансі Сьогодні 17:50

В понеділок, 4 грудня, про зміни щодо мобілізації, гранти для бізнесу та кредити українців у Польщі.

Україна змінює закон про мобілізацію. У Раді У Раді розповіли деталі можливих змін щодо мобілізації в Україні. Мова йде про відстрочку для студентів, педагогів, строковиків та родичів інвалідів, а також про демобілізацію.

Ситуація на валютному ринку. В Нацбанку В Нацбанку стверджують , що валютний ринок пристосувався до режиму керованої гнучкості курсу, який Національний банк запровадив з початку жовтня. У листопаді відбулося певне поліпшення ситуації порівняно з вереснем, тобто до моменту зміни курсового режиму.

За даними НБУ, українці скоротили купівлю доларів у банках після десятирічного максимуму.

Фахівці Finance.ua простежили, що відбувалося на міжбанківському та готівковому валютних ринках після скасування обмежень. Про результати аналізу — читайте в новій статті:

Також додамо, що Нацбанк вирішив провести комплексну оцінку ефективності банківського сектору для пошуку можливих напрямів його розвитку.

«Закінчуються гроші і час». Директорка Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг Директорка Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг заявила , що в США закінчаться виділені ресурси для допомоги Україні вже до кінця цього року, якщо Конгрес США не схвалить додаткове фінансування. Вона підкреслила, що відмова Конгресу схвалити нову підтримку «поставить Київ на коліна на полі бою», а також «збільшить ймовірність воєнних перемог росії». Тому Білий дім закликає Конгрес терміново затвердити допомогу для України.

Нова шахрайська схема. Українці почали отримувати повідомлення від шахраїв, у яких їм пропонують легку та прибуткову роботу онлайн, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський. За його словами, клієнти банку вже втратили 65 млн грн. Українці почали отримувати повідомлення від шахраїв, у яких їм пропонують легку та прибуткову роботу онлайн, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський. За його словами, клієнти банку вже втратили 65 млн грн. Деталі схеми тут

Заяви на відшкодування збитків у «Дії». Для легітимної конфіскації заморожених російських активів Україна запропонувала дорожню карту. Один із ключових елементів — це робота Міжнародного реєстру збитків. Оскільки цей реєстр працюватиме в електронній формі, тому Мінцифри Для легітимної конфіскації заморожених російських активів Україна запропонувала дорожню карту. Один із ключових елементів — це робота Міжнародного реєстру збитків. Оскільки цей реєстр працюватиме в електронній формі, тому Мінцифри має розробити можливість для українців подавати через «Дію» заяви про відшкодування збитків або втрат.

Призначення соціальних стипендій та соцдопомоги. Згідно з новою постановою уряду, соціальні стипендії Згідно з новою постановою уряду, соціальні стипендії зможуть отримувати студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які були в російському полоні, ув’язнені чи в будь-який інший спосіб позбавлені свободи через збройну агресію рф проти України, а також їхні діти.

Сайт robota.ua якраз зробив свіжу добірку грудневих стажувань для тих, хто тільки розпочинає свій кар'єрний шлях або має мінімальний досвід роботи.

Freelancehunt провів дослідження серед українських фрилансерів, щоб дізнатися, з яким основним викликом у роботі вони зіткнулися під час війни. Виявилось, що третина фрилансерів змогли підвищити дохід за останні 6 місяців.

Грант в 400 тис. грн на бізнес. Малим підприємствам Вінницької, Одеської та Чернігівської областей Малим підприємствам Вінницької, Одеської та Чернігівської областей пропонують грантову підтримку. Участь у конкурсі можуть взяти постраждалі від збройної агресії рф підприємства, які очолюють жінки. Сума гранту становить до 400 тисяч гривень.

На що українці беруть кредити в Польщі. З січня по жовтень банки З січня по жовтень банки надали клієнтам кредитів на 2,621 млрд злотих. 75 відсотків становлять іпотечні кредити, 19 відсотків — кредити готівкою, кредити та карти в розстрочку становлять лише 2%. Вартість боргу становить лише 0,5 відсотка від усього кредитного портфеля польських банків.

До речі, Finance.ua оновив рейтинг кредитних карток з кешбеком. Такі картки поєднують в собі відразу кілька функцій, які спрощують життя їх власникам. Але карток з кешбеком у банків багато. Яка ж з них краща:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.