День фінансів: зміна монетарної політики НБУ, гранти на мільйон гривень, інноваційні та технологічні банки — Finance.ua

День фінансів: зміна монетарної політики НБУ, гранти на мільйон гривень, інноваційні та технологічні банки
З пятниці, 7 квітня, НБУ оновлює операційний дизайн монетарної політики з метою посилення ринкових стимулів залучення банками строкових депозитів населення в національній валюті, зниження ризиків для валютного ринку та міжнародних резервів.
- Також НБУ зафіксував рекордне падіння курсу долара на готівковому ринку України.
- Нацбанк назвав кількість вкладів у банках на суму понад 200 тисяч гривень.
🏆 FinAwards-2023
🥇 Названо інноваційні та технологічні банки. Усього за першість боролися 17 претендентів. Беззаперечним лідером з проєктами «Термінал», сервіс «Каса» (ПРРО), сервіс «Поповнення на касі», сервіс «Готівка на касі», Інвойсинг, Електронна звітність, Бюджет став ПриватБанк.
🥇А найкращим керівником роздрібного бізнесу став член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитро Мусієнко.
Грант на мільйон гривень. В Україні розширили проект єРобота та запускають нові грантові програми для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Заявки можна подавати через портал «Дія» з 10 квітня.
20 млн грн тому, хто посадить безпілотник 9 травня у москві. Співзасновник monobank та розробник безпілотника «Довбуш» Володимир Яценко оголосив конкурс для розробників українських безпілотників із призовим фондом у 20 млн грн. На крилах літака має бути українське гасло, наприклад, «Слава Україні», «Героям Слава» тощо.
У Польщі набуло чинності законодавство, що регулює дистанційну роботу. З 7 квітня набули чинності відповідні зміни до трудового кодексу. Зміни передбачають, зокрема, що працівники можуть працювати дистанційно повністю або частково — у місці, обраному найманим працівником, яке потрібно щоразу погоджувати з роботодавцем.
Спеціальності з найбільшим попитом в майбутньому. У найближчі 2-3 роки для відбудови зруйнованої інфраструктури найбільше будуть потрібні фахівці у будівельній сфері: будівельники, проєктувальники, архітектори, а також спеціалісти у сфері енергетики. Про це повідомила заступниця директора Київського міського центру зайнятості Людмила Мушинська.
- А в Київському центрі зайнятості назвали середню зарплату у столиці.
Авіадоставка «Нової пошти». Компанія «Нова пошта» з травня запускає вантажні авіарейси власним флотом. Першими маршрутами «Supernova Airlines» були обрані Рига-Жешув — чотири рази на тиждень та один рейс на тиждень Жешув-Кишинів.
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