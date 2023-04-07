Як отримати грант на мільйон гривень: нова фінансова програма — Finance.ua
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Як отримати грант на мільйон гривень: нова фінансова програма

Казна та Політика
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Як отримати грант на мільйон гривень: нова фінансова програма
Як отримати грант на мільйон гривень: нова фінансова програма, freepik.com
В Україні розширили проект єРобота та запускають нові грантові програми для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Заявки можна подавати через портал «Дія» з 10 квітня.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
Згідно з рішенням уряду, ветерани зможуть отримати грант від 250 тис. гривень до 1 млн гривень. Окрім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант 500 тис. гривень на розвиток сімейного бізнесу.
Як отримати грант на мільйон гривень: нова фінансова програма
Зокрема, запускаються нові грантові програми, за якими можна отримати грант:
  • 250 тис. гривень — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;
  • 500 тис. гривень — для члена сім’ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;
  • 1 млн гривень — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.
Гранти на 500 тис. гривень та 1 млн гривень надаватимуться за умови співфінансування з отримувачем у співвідношення 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.
Грантові кошти підприємець може використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проекту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.
Заяви на отримання грантів можна подавати з 10 квітня через портал Дія.
Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований проект закону щодо спрощення процедури присвоєння статусу ветерана.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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