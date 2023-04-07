FinAwards-2023: кого з банкірів визнали найкращим керівником роздрібного бізнесу — Finance.ua

FinAwards-2023: кого з банкірів визнали найкращим керівником роздрібного бізнесу Сьогодні 16:44 — Фондовий ринок

В Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards . Засновники премії — сайти Finance.ua та Мінфін.

У межах премії журі визначає найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. Одна з таких номінацій — «Найкращий керівник роздрібного бізнесу».

У ній беруть участь керівники роздрібного бізнесу компаній (члени Правління, директори департаментів, начальники управлінь, відділів, регіональні керівники), завдяки чиїм ідеям, рішенням, управлінського досвіду компанія досягла хороших показників у 2022 році у роздрібному бізнесі. Це може бути: приріст обсягів валових премій, платежів, кредитного, депозитного портфелів, скорочення кількості непрацюючих кредитів, приріст кількості співробітників і представництв, розвиток мережі, оптимізація процесів.

Трійка цьогорічних лідерів розподілилися так:

«бронзу» отримав член правління ОТП Банку Олег Клименко;

«срібло» дісталося Антону Тютюну — заступнику голови правління Ощадбанку, відповідальному за роздрібний бізнес;

головна ж нагорода премії відійшла члену правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитру Мусієнку.

«Це нагорода нашої команди, бо саме вона і є ПриватБанк . Безумовно, усім успіхам банк завдячує своїм працівникам. В багатьох містах наші працівники працювали до глибокої ночі, разом з Нацполіцією інкасували термінали самообслуговування, щоб видати людям гроші. До слова, після деокупації Херсона у листопаді ми вже відновили роботу 6 відділень. Жоден український банк не зробив це з такою швидкістю», — розповів Finance.ua Мусієнко.

Член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитро Мусієнко з нагородою і CEO Treeum Валерія Луньова

За його словами, ПриватБанк сфокусувався на забезпеченні стабільності та безперебійності процесів.

"Нам знадобилося менш як 45 днів, щоб перенести всі ІТ-процеси в хмару та запустити всі програми та сервіси з хмарного середовища. На другий день після повномасштабного вторгнення ми запустили програми для підтримки наших клієнтів — роздрібних і бізнесу.

З початку війни ми отримали приріст понад 1 млн нових клієнтів, зараз ми обслуговуємо 18,7 млн активних клієнтів. Друга важлива цифра — це NPS, індекс споживчої лояльності клієнтів, який значно покращився. За 2022 року банк отримав 30,5 млрд прибутку. У воєнний час це досить непоганий результат", — зазначив Дмитро Мусієнко.

Про премію FinAwards

Портали Finance.ua та Мінфін щорічно проводять церемонію нагородження з 2018 року. Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг. Учасники ж конкурсу можуть отримати незалежну експертну оцінку своєї роботи.

У воєнних умовах церемонія нагородження вже відбувається другий рік поспіль. Цьогоріч організатори змінили колір нагороди зі звичного золотого на сталевий, що символізує міць і стійкість банківського та фінансового секторів.

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