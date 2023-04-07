FinAwards-2023: які банки визнали найбільш інноваційними та технологічні — Finance.ua
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FinAwards-2023: які банки визнали найбільш інноваційними та технологічні

Фондовий ринок
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В Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards. Засновники премії — сайти Finance.ua та Мінфін.
Одна з понад 40 цьогорічних номінацій — «Провідні технології та інновації». У ній були представлені банки та компанії, які протягом 2022-2023 років впровадили нові технологічні розробки, що дозволили оптимізувати процеси та створити додаткову цінність для клієнтів: підвищили якість обслуговування, скоротили час операцій, дали доступ до нових сервісів тощо.
Усього за першість боролися 17 претендентів. Трійка лідерів цього року така:
  • третє місце посів monobank з проєктами: сервіс накопичення «Банка», Благо-Ялинка, Expirenza;
  • друге місце дісталося КонкордБанку з проєктами: мобільний еквайринг у смартфоні, QR-термінал;
  • беззаперечним лідером з проєктами «Термінал», сервіс «Каса» (ПРРО), сервіс «Поповнення на касі», сервіс «Готівка на касі», Інвойсинг, Електронна звітність, Бюджет став ПриватБанк.
FinAwards-2023: які банки визнали найбільш інноваційними та технологічні
Член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитро Мусієнко з нагородою і CEO Treeum Валерія Луньова
«Нам знадобилося менш як 45 днів для того, щоб перенести всі ІТ-процеси в хмару та запустити всі програми та сервіси з хмарного середовища. На другий день після повномасштабного вторгнення запустили програми для підтримки наших клієнтів — роздрібних та бізнесу. Також впроваджуємо сучасні цифрові технології для максимального швидкого розгляду й обробки кредитних заявок, щоб кредити були найбільш доступними бізнесу», — розповіли Finance.ua в ПриватБанку.
ПриватБанк з початку повномасштабної війни залучив понад 1 млн нових клієнтів і зараз обслуговує 18,7 млн активних клієнтів.

Про премію FinAwards

Портали Finance.ua та Мінфін щорічно проводять церемонію нагородження з 2018 року. Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг. Учасники ж конкурсу можуть отримати незалежну експертну оцінку своєї роботи.
У воєнних умовах церемонія нагородження вже відбувається другий рік поспіль. Цьогоріч організатори змінили колір нагороди зі звичного золотого на сталевий, що символізує міць і стійкість банківського та фінансового секторів.
За матеріалами:
Finance.ua
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