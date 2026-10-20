День фінансів: земля для УБД, нові правила бронювання та нові рівні для курсу гривні

У вівторок, 20 жовтня, ми розглянули, які норми землі передбачені для УБД, а також розкрито нові правила бронювання.

🧔Нові правила бронювання

Кабінет Міністрів не планує закріплювати в постанові про зміну правил бронювання працівників конкретні обмеження на рівні 85% і 60% - д еталі тут . Також в Україні розширили перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

на бронювання працівників. 📽️До речі, в новому відео на каналі Finance.ua адвокат Олексій Мендрух пояснив, які обмеження обговорюють, що може статися з уже оформленими відстрочками та як новий Координаційний центр при Кабміні може вплинути

🌱Земля для УБД

В Україні для учасників бойових дій законом передбачені пільги на отримання земельних ділянок, зокрема право на їхнє першочергове відведення для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.

У статті ми розглянемо, які норми землі передбачені для УБД, як відбувається процедура безоплатної передачі ділянок та що можна зробити у поточному році — Земля для УБД: що варто зробити вже зараз

📈Індекс відновлення ділової активності

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) у вересні продовжив падіння і знизився з -0,16 до -0,21 — абсолютний мінімум за понад три роки, з березня 2023 року. Частка підприємств, які вважають свою ділову активність гіршою, ніж рік тому, не просто продовжила зростати, а й суттєво — з 24,3% до 31,1%.

💳Нові рівні для курсу гривні

Минулого тижня НБУ дозволив офіційному курсу долара вперше перетнути позначку 45 грн, однак наприкінці тижня гривня дещо зміцнилася. Експерти очікують, що НБУ продовжить збільшувати коливання курсу, поступово прямуючи до рівня 45.8 грн/$ на кінець цього року.

👛Куди інвестують українці у 2026

Українці не поспішають відмовлятися від звичних способів збереження грошей, але дедалі частіше придивляються до альтернативних інвестицій. Водночас збільшується частка тих, хто відкладає щомісяця від 3000 грн: якщо у 2025 році таких було 30%, то у 2026-му — вже 35%.

При цьому 69% опитаних компаній уже використовують стейблкоїни . Майже ніхто з тих, хто спробував працювати зі стейблкоїнами, не відмовляється від них згодом.

💰НБУ випустив нову пам’ятну монету

НБУ, продовжуючи серію «Видатні особистості України», сьогодні вводить в обіг пам’ятну монету до 100-річчя від дня народження Богдана Гаврилишина. Монета «100 років від дня народження Богдана Гаврилишина» має номінал 2 гривн і й виготовлена з нейзильберу.

🧐Нові митні правила ЄС

Нові вимоги передбачають додаткові дані про товари, а також можливий збір за обробку відправлень. Від цього залежатиме і те, як підприємці розраховуватимуть витрати на міжнародну доставку. Про це повідомила Укрпошта , заявивши про адаптацію своїх цифрових сервісів до нових митних вимог ЄС.

👨‍🌾ТОП-15 вакансій, де гроші платять щотижня