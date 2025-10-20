День фінансів: ЄС узгодив відмову від газу рф, перевірка ФОПів, ціни на оренду житла Сьогодні 17:45

Понеділок, 20 жовтня. Свавілля з орендою житла у прифронтових регіонах і відмова ЄС від російського газу.

Ринок нерухомості під час війни

За даними Dim. ria, у вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла практично у всіх областях. Закарпатська область випередила Київ за середнім цінником на оренду: в регіоні він склав 18,5 тис. грн за однокімнатну квартиру. Столиця розділила другу позицію з Волинською областю, де середня вартість становила 15 тис. грн.

🏷️ Водночас вартість оренди житла у прифронтових зонах б’є рекорди. Військові нарікають, що ціни на квартири біля лінії зіткнення захмарні — часто перевищують вартість оренди у Києві чи Львові. У новому матеріалі Finance.ua розповідає, скільки сьогодні коштує винаймати житло поблизу фронту та чому орендні ставки такі високі:

Відмова ЄС від російського газу

Рада Євросоюзу схвалила пропозицію Єврокомісії про повну заборону імпорту російського газу. Імпорт газу заборонять з 1 січня 2026 року, але для чинних контрактів передбачено перехідний період. Так, короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть діяти до 17 червня 2026 року, а довгострокові контракти — до 1 січня 2028 року.

Ситуація на валютному ринку цього тижня

Членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що на курс цього тижня може вплинути перегляд облікової ставки НБУ 23 жовтня, але наскільки відчутно — залежатиме від того, яке рішення прийме НБУ. За її словами, навіть помірне пом’якшення монетарної політики посилить тиск на гривню.

Опалювальний сезон

Володимир Зеленський заявив , що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газ на 2 млрд доларів, і в уряду є розуміння, де взяти такі кошти й звідки імпортувати газ.

Також він розповів , що Україна запропонувала американським постачальникам використати можливості вітчизняної енергетичної інфраструктури для заміщення російського газу та нафти в Європі.

Зима в Україні традиційно стає випробуванням для багатьох родин — особливо для тих, хто залишив свої домівки через війну або живе поблизу лінії фронту. Саме тому протягом серпня-вересня уряд ухвалив низку рішень, щоб удосконалити порядок надання субсидій, пільг і додаткових виплат. Юридичний порадник для ВПО підготував десять головних запитань і відповідей щодо цих нововведень. Finance.ua передає головні меседжі.

Пенсії в Україні не встигають за інфляцією

Середній розмір пенсії в Україні за останній квартал зріс на 26,6 грн і становить 6436,8 грн. У річному вимірі середня пенсія зросла майже на 10%. Водночас інфляція у вересні 2025 року становила 11,9% у порівнянні з вереснем 2024 року, а середня інфляція за дев’ять місяців 2025-го склала 13,9%. Понад половина пенсіонерів (56%) отримують менше 5000 грн на місяць.

Перевірка ФОПів

Деякі представники бізнесу найбільше ризикують потрапити під податкову перевірку, оскільки вони перебувають під посиленою увагою контролюючого органу. Хто з ФОПів ризикує спровокувати податкову — дізнавайтеся за посиланням

Нові правила працевлаштування

З 1 січня 2026 року в Україні запрацюють нові правила працевлаштування людей з інвалідністю. Держава компенсуватиме бізнесу витрати на створення комфортних умов праці, оплату асистентів і частину зарплати, стимулюючи роботодавців наймати та підтримувати таких працівників.

