День фінансів: ЄС узгодив відмову від газу рф, перевірка ФОПів, ціни на оренду житла
Понеділок, 20 жовтня. Свавілля з орендою житла у прифронтових регіонах і відмова ЄС від російського газу.
Ринок нерухомості під час війни
За даними Dim. ria, у вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла практично у всіх областях. Закарпатська область випередила Київ за середнім цінником на оренду: в регіоні він склав 18,5 тис. грн за однокімнатну квартиру. Столиця розділила другу позицію з Волинською областю, де середня вартість становила 15 тис. грн.
Продаж або оренда нерухомості супроводжується залученням ріелтора, який допомагає сторонам укласти угоду швидше та з меншими ризиками. Але хто саме має оплачувати послуги ріелтора — продавець чи покупець, орендодавець чи орендар? Про це розповідаємо тут.
🏷️ Водночас вартість оренди житла у прифронтових зонах б’є рекорди. Військові нарікають, що ціни на квартири біля лінії зіткнення захмарні — часто перевищують вартість оренди у Києві чи Львові. У новому матеріалі Finance.ua розповідає, скільки сьогодні коштує винаймати житло поблизу фронту та чому орендні ставки такі високі:
🔗 Коли дах над головою стає розкішшю: свавілля з орендою в прифронтових містах
Відмова ЄС від російського газу
Рада Євросоюзу схвалила пропозицію Єврокомісії про повну заборону імпорту російського газу. Імпорт газу заборонять з 1 січня 2026 року, але для чинних контрактів передбачено перехідний період. Так, короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть діяти до 17 червня 2026 року, а довгострокові контракти — до 1 січня 2028 року.
Ситуація на валютному ринку цього тижня
Членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує, що на курс цього тижня може вплинути перегляд облікової ставки НБУ 23 жовтня, але наскільки відчутно — залежатиме від того, яке рішення прийме НБУ. За її словами, навіть помірне пом’якшення монетарної політики посилить тиск на гривню.
🎬 Також до вашої уваги традиційний прогноз курсу валют від фінансового аналітика Олексія Козирєва на нашому YouTube-каналі:
Опалювальний сезон
Володимир Зеленський заявив, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газ на 2 млрд доларів, і в уряду є розуміння, де взяти такі кошти й звідки імпортувати газ.
Також він розповів, що Україна запропонувала американським постачальникам використати можливості вітчизняної енергетичної інфраструктури для заміщення російського газу та нафти в Європі.
Зима в Україні традиційно стає випробуванням для багатьох родин — особливо для тих, хто залишив свої домівки через війну або живе поблизу лінії фронту. Саме тому протягом серпня-вересня уряд ухвалив низку рішень, щоб удосконалити порядок надання субсидій, пільг і додаткових виплат. Юридичний порадник для ВПО підготував десять головних запитань і відповідей щодо цих нововведень. Finance.ua передає головні меседжі.
Пенсії в Україні не встигають за інфляцією
Середній розмір пенсії в Україні за останній квартал зріс на 26,6 грн і становить 6436,8 грн. У річному вимірі середня пенсія зросла майже на 10%. Водночас інфляція у вересні 2025 року становила 11,9% у порівнянні з вереснем 2024 року, а середня інфляція за дев’ять місяців 2025-го склала 13,9%. Понад половина пенсіонерів (56%) отримують менше 5000 грн на місяць.
Перевірка ФОПів
Деякі представники бізнесу найбільше ризикують потрапити під податкову перевірку, оскільки вони перебувають під посиленою увагою контролюючого органу. Хто з ФОПів ризикує спровокувати податкову — дізнавайтеся за посиланням.
Нові правила працевлаштування
З 1 січня 2026 року в Україні запрацюють нові правила працевлаштування людей з інвалідністю. Держава компенсуватиме бізнесу витрати на створення комфортних умов праці, оплату асистентів і частину зарплати, стимулюючи роботодавців наймати та підтримувати таких працівників.
Поділитися новиною
Також за темою
Угорці масово видавали себе за українських біженців у Німеччині, щоб отримати допомогу — WELT
День фінансів: ЄС узгодив відмову від газу рф, перевірка ФОПів, ціни на оренду житла
ФДМУ оголосив аукціон з приватизації АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» — деталі
WhiteBIT додала на біржу 10 нових активів
В Україні запрацюють нові правила працевлаштування: що пропонують
BingX Academy 2.0 запускається, щоб надати можливості глобальним учням у сфері Web3 та криптовалют