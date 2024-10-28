День фінансів: як отримати тисячу Зеленського, субсидії за оренду житла, податки у країнах Європи — Finance.ua

День фінансів: як отримати тисячу Зеленського, субсидії за оренду житла, податки у країнах Європи Сьогодні 17:45

В понеділок, 28 жовтня, Finance.ua у новій статті про тисячу Зеленського відповідає на такі запитання:

При цьому в Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть кошти і хто фінансуватиме.

Також у Раді прокоментували ініціативу Зеленського щодо роздачі українцям по тисячі гривень.

Причини збільшення державного боргу. Станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 404 млрд грн, у валютному еквіваленті — 155,6 млрд дол. Про це Станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 404 млрд грн, у валютному еквіваленті — 155,6 млрд дол. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Державний борг у вересні збільшився за рахунок запозичень на внутрішньому ринку.

Субсидії за оренду житла. Призначення субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб розпочнеться із середини січня 2025 року. Про це Призначення субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб розпочнеться із середини січня 2025 року. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Рейтинг міст за ціною на первинному ринку житла. Нерухомість на первинному ринку за останні пів року майже в кожному регіоні України зросла в ціні. А темпи Нерухомість на первинному ринку за останні пів року майже в кожному регіоні України зросла в ціні. А темпи введення житла в експлуатацію в порівнянні з минулим роком збільшилися в півтора рази.

Есперти розповіли, чому почали зростати ціни на оренду квартир.

Стало відомо, скільки коштує орендувати квартиру в Києві та окрузі.

Банки збільшили ввезення готівкових доларів. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у вересні 2024 року, становив 1,306 млрд доларів. Це на 20,3% більше, ніж у серпні (1,085 млрд доларів).

Відновлення бронювання військовозобов’язаних. Кабінет Міністрів ухвалив протокольне рішення щодо часткового Кабінет Міністрів ухвалив протокольне рішення щодо часткового відновлення процедури бронювання військовозобов’язаних працівників.

Також стало відомо, як військовим отримати додаткові 20 100 грн.

Податки у країнах Європи. Finance.ua розглянув чинники, як впливають на формування податків у Європі, а також окремі податкові системи європейських країн, де найбільше українських біженців.

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