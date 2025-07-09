День фінансів: виплати при народженні дитини, соціальні послуги без ПДВ, фонд ЄС на €100 млрд для України — Finance.ua

День фінансів: виплати при народженні дитини, соціальні послуги без ПДВ, фонд ЄС на €100 млрд для України Сьогодні 17:45

Середа, 9 липня. Український уряд обіцяє більше грошей при народженні дитини, цифрову чергу на житло та звільнення соціальних послуг від ПДВ.

Допомога при народженні дитини

Мінсоцполітики пропонує змінити розмір допомоги при народженні дитини. Зокрема, одноразову виплату планують збільшити до 50 тисяч гривень. Також планують підвищити щомісячну виплату на дитину, яка зараз становить 860 гривень. Проте остаточну суму ще не узгодили.

Соціальні послуги без ПДВ

З 1 серпня 2025 року в Україні всі надавачі соціальних послуг звільняються від сплати податку на додану вартість. В уряді сподіваються, що зміни сприятимуть залученості надавачів, їх розвитку та вдосконаленню якості послуг. Умова для надавачів — вони повинні бути включені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Синхронізація пакетів санкцій

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Йдеться розпорядження Кабінету міністрів № 673-р, № 674-р та № 675-р. Укази синхронізують українські санкції з 15-м, 16-м і 17-м пакетами обмежень Європейського Союзу.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження 50% мита на імпорт міді, а також про плани ввести нові тарифи на напівпровідники та фармацевтичну продукцію. Після заяви Трампа ціни на мідь у США зросли більш ніж на 10%.

Фонд на €100 млрд для підтримки України

Європейський Союз планує створити фонд у розмірі €100 млрд (близько $117 млрд) для забезпечення довгострокової підтримки України. Кошти можуть стати частиною пропозиції ЄС щодо наступного семирічного бюджету.

Кредитування у Польщі

Управління конкуренції та захисту прав споживачів Польщі оприлюднило проєкт нового закону про споживчий кредит, який передбачає низку змін, спрямованих на підвищення прозорості кредитних послуг та захист прав позичальників.

Законопроєкт передбачає, зокрема, обов’язок кредитора надавати споживачу роз’яснення щодо умов договору, а також заборону реклами, яка подає кредит як спосіб покращення рівня життя.

👛 Зараз на ринку серед українських банків вибір щодо оформлення кредиту просто шалений. Кредити є абсолютно різних типів, на будь-яку суму та під різний термін. У новій статті Finance.ua проаналізував топ-5 варіантів кредитів, які пропонують банки України:

Ринок праці

У другому кварталі 2025 року середня кількість ІТ-вакансій на Djinni зросла до 8150. Це найвищий показник за останні півтора року. У червні, у будні дні, їхня кількість доходила до 9000. Порівняно з минулим кварталом, найбільше зросла кількість вакансій для ейчарів та рекрутерів, а також для девопсів і дата спеціалістів. Для розробників, навпаки, знизилась.

Як свідчать дані OLX Робота, у червні 2025 року українці масово відгукувались на вакансії з бронюванням. Якщо торік такі оголошення збирали десятки відгуків, то цього року вже тисячі.

Комітет Верховної Ради рекомендував запровадити обов’язкову військову службу для чоловіків, які претендують на посади в державній службі.

Вагони нового покоління в УЗ

Укрзалізниця починає закупівлю вагонів нового покоління, більш ефективних протягом життєвого циклу. Строк експлуатації цих вагонів — 50 років, завдяки виконанню кузовів із нержавіючої сталі. Це на 20 років більше, ніж для стандартних вагонів Укрзалізниці.

Цифрова система для обліку квартирних черг і житла

В Україні хочуть створити цифрову систему для обліку квартирних черг і житла. Нова цифрова система виведе житлову чергу з тіні. Вперше стане видно, скільки людей реально чекають, на яких умовах і яке рішення можна запропонувати кожному — без втручання чиновників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.