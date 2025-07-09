Мінсоцполітики пропонує збільшити виплати при народженні дитини до 50 тис. грн — Finance.ua

Мінсоцполітики пропонує збільшити виплати при народженні дитини до 50 тис. грн Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Мінсоцполітики пропонує збільшити виплати при народженні дитини до 50 тис. грн

Міністерство соціальної політики пропонує змінити розмір допомоги при народженні дитини. Зокрема, одноразову виплату планують збільшити до 50 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт передали на розгляд Кабінету міністрів.

Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в інтерв’ю Радіо Свобода

За її словами, також планують підвищити щомісячну виплату на дитину, яка зараз становить 860 гривень. Проте остаточну суму ще не узгодили.

«Ми пропонуємо, щоб на кожну дитину після пологів ми мамі будемо платити 50 000 гривень одноразовим платежем. Крім того, з першого місяця до 12-го місяця дитини щомісяця ми будемо сплачувати платіж, який буде суттєво вищий, ніж поточний розмір 860 гривень. Ми ще остаточно не погодили цей розмір щомісячного платежу, тому я не хочу поки що його анонсувати, але це кратне збільшення. Тобто не 860 гривень, а кілька тисяч гривень на місяць — принаймні для того, щоб жінка, яка сидить удома, навіть якщо чоловік працює і є годувальником у родині, щоб така жінка відчувала, що вона має свої кишенькові гроші і не залежить повністю від чоловіка», — сказала Марчак.

Якщо уряд схвалить законопроєкт, його подадуть до Верховної Ради. У Міністерстві соціальної політики поки обговорюють з Мінфіном можливість фінансування програми з нового року.

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«За нашими обрахунками, ми б хотіли, щоб цей закон уже набув чинності з 1 січня 2026 року, і ми вже принаймні говоримо з Міністерством фінансів про те, щоб передбачати кошти на фінансування цього закону з 1 січня 2026 року», — додала заступниця міністерки.

Довідка Finance.ua:

зараз допомога при народженні дитини становить 41 280 гривень. З них 10 320 гривень виплачують одноразово, решту по 860 гривень щомісяця протягом трьох років;

раніше на сайті ФПУ опублікували проєкт для обговорення про реформу системи підтримки сімей у період до та після народження дитини;

згідно з документом, надавати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень пропонують всім жінкам, які народили дитину. Також пропонують надавати допомогу для догляду за дитиною «єЯсла» одному з батьків (опікуну), у випадку якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року.

Радіо Свобода За матеріалами:

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