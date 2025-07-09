У Польщі змінять умови кредитування для громадян — Finance.ua

У Польщі змінять умови кредитування для громадян Сьогодні 08:02 — Кредит&Депозит

У Польщі змінять умови кредитування для громадян

Управління конкуренції та захисту прав споживачів Польщі оприлюднило проєкт нового закону про споживчий кредит, який передбачає низку змін, спрямованих на підвищення прозорості кредитних послуг та захист прав позичальників.

Про це повідомляє in Poland.

Документ уже доступний на сайті Центру урядового законодавства. Законопроєкт передбачає, зокрема, обов’язок кредитора надавати споживачу роз’яснення щодо умов договору, а також заборону реклами, яка подає кредит як спосіб покращення рівня життя.

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Одним з ключових нововведень є скасування обмеження за максимальною сумою кредиту, до якої застосовується закон. Наразі це 75 тисяч євро, але нова ініціатива охоплює весь ринок споживчого кредитування, незалежно від суми.

Також планується запровадити механізм, за яким позичальник зможе розпочати використання кредиту одразу після підписання договору за власною згодою.

Законопроєкт також суттєво обмежує маніпулятивну рекламу: забороняється стверджувати, що кредит покращує фінансову ситуацію або є легкодоступним навіть із негативною кредитною історією. Кредитори будуть зобов’язані чітко інформувати про витрати, пов’язані з кредитом, а найважливіша інформація має бути розміщена на першій сторінці договору.

Передбачено посилення відповідальності кредиторів за порушення. Якщо кредит буде надано без належної перевірки кредитоспроможності, позичальник отримає право на безкоштовний кредит.

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Також з’явиться обов’язок надання окремих пояснень, які допоможуть клієнту зрозуміти ризики неповернення кредиту та його відповідність власним потребам.

Закон забороняє об’єднаний продаж кредитів із нефінансовими продуктами, що можуть призвести до додаткових витрат, та обмежує використання термінів на кшталт «консалтинг» у пропозиціях кредиторів.

Крім того, уточнюється право на дострокове погашення без нарахування подальших відсотків, а також регулюється захист клієнтів у разі укладення фінансових договорів на відстані.

inpoland За матеріалами:

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