На що впливає кредитна історія у Польщі (деталі) — Finance.ua

На що впливає кредитна історія у Польщі (деталі) Сьогодні 14:00 — Кредит&Депозит

На що впливає кредитна історія у Польщі (деталі)

Польща є однією з популярних європейських країн для оформлення кредитів завдяки лояльним умовам для іноземців і конкурентним процентним ставкам. Банки в Польщі пропонують різні типи кредитів, зокрема споживчі кредити, автокредити, іпотеки та кредити на розвиток бізнесу.

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Кредитна історія у Польщі формується через Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Вона містить дані про кредити, розстрочки, використання кредитних карток і вчасність платежів і є своєрідним «фінансовим резюме» людини, пише Іnpoland

Позитивна кредитна історія

Такий варіант впливає на ухвалення рішень банками: від неї залежить, чи отримає людина кредит або іпотеку, та яку ставку їй запропонують. Також вона може бути корисною при оренді житла, підписанні контракту з мобільним оператором, а іноді навіть при працевлаштуванні — наприклад, у сфері фінансів.

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З чого почати

Для цього треба мати банківський рахунок та оформити невелику розстрочку або кредитну картку. Також треба дотримуватися дисципліни у виплатах. Бо одна вчасно виплачена розстрочка вже позитивно впливає на історію. Треба уникати прострочень, бо навіть невеликі затримки можуть зіпсувати репутацію на кілька років.

Коли кредит не треба брати

Але не варто заводити кредит, якщо немає впевненості в можливості його виплатити. Треба оцінювати свої витрати й доходи, особливо якщо робота нестабільна або сезонна.

Раінше ми писали, про перелік документів для отримання кредиту.

Для подачі заявки на кредит у польському банку зазвичай потрібні такі документи:

паспорт або посвідка на проживання (для підтвердження особи та статусу перебування в Польщі);

документи, що підтверджують дохід: довідка з місця роботи (Umowa o pracę або Umowa zlecenie), звіт про доходи для підприємців або виписки з рахунку для фрилансера;

довідка з польського податкового органу (в разі великих сум кредиту): для підтвердження доходів, якщо кредит великий;

кредитна історія: якщо позичальник має історію в інших країнах, він може надати витяг з кредитного бюро;

договір оренди або документ на право власності на житло: може бути необхідним для ідентифікації місця проживання в Польщі;

додаткові документи для іпотеки: оцінка нерухомості, документ на право власності, дозвіл на будівництво (якщо кредит береться під новобудову).

Також нагадаємо, кредитні ставки варіюються залежно від виду позики, проте загалом вони залишаються високими через базову облікову ставку у 5,85%. Споживчі кредити мають ставки близько 9−10%, тоді як іпотечні позики доступні під 8−9% річних.

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