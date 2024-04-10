День фінансів: відстрочка від мобілізації, «план Б» без допомоги США, гроші замість пакунка малюка — Finance.ua

День фінансів: відстрочка від мобілізації, «план Б» без допомоги США, гроші замість пакунка малюка Сьогодні 17:50

У середу, 10 квітня, основну увагу прикували до себе законодавчі ініціативи щодо мобілізації.

Відстрочка від мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання, в якому уточнюється перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, відстрочку отримають люди з інвалідністю та батьки трьох і більше неповнолітніх дітей. Також відстрочку можуть отримати студенти, але за певних умов.

Посилення відповідальності за військові правопорушення. Верховна Рада Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації. Пропонуються збільшення розмірів штрафів.

Депортація «ухилянтів» з-за кордону. Член комітету ВР Ірина Фріз Член комітету ВР Ірина Фріз заявила , що депортації «ухилянтів» з інших країн в Україну не буде. За її словами, механізму депортації українських чоловіків призовного віку з-за кордону в Україну не передбачено українським та міжнародним законодавством. До речі, ухилянтів в Україні обмежуватимуть у праві керувати автомобілем. Проте є два винятки.

До реєстру «Оберіг» приєднають ПФУ. Дані нововведення Дані нововведення запровадять для розуміння навичок та досвіду роботи потенційного кандидата на службу у війську. Так, людина зможе уточнити по собі інформацію, актуалізувати її і зрозуміти, які ж дані знаходяться по ньому або по ній в реєстрі «Оберіг».

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Гроші замість пакунка малюка. Кожна українська сім'я, у якій народилася дитина, має право отримати від держави пакунок малюка. Однак існують обставини, коли доречніше отримати гроші замість бебі-бокса. У матеріалі за посиланням нижче розповімо, як це зробити та про які нюанси обов’язково треба знати:

Зарплати у ІТ-вакансіях. Результати дослідження Djinni Результати дослідження Djinni свідчать , що за перший квартал 2024 року зарплати у вакансіях senior розробників знизились з $4−5,5 тис. у січні до $3−5 тис. у березні. Такої низької верхньої межі за останній рік ще не було.

Освіта українських біженців. Аналітики Центру економічної стратегії Аналітики Центру економічної стратегії стверджують , що серед українських біженців частка людей з вищою освітою є більшою, ніж серед українців загалом. Виїзд біженців сприяв відтоку мізків з України. Більшість українських біженців до повномасштабної війни мали роботу чи власний бізнес.

Компенсація за працевлаштування ВПО. У «Дію» У «Дію» додали ще одну функцію, яка стосується компенсації за працевлаштування переселенців. Тепер виплати будуть не тільки за перший та другий місяці роботи людини, а й за третій. Крім того, з 1 квітня державна компенсація за працевлаштування ВПО зросла до 8 тис. грн.

«План Б» без допомоги США. Данило Гетманцев Данило Гетманцев заявив , якщо Україна не отримає $11 млрд допомоги від США, наслідком цього будуть важкі непопулярні рішення української влади. За його словами, є лише два механізми вирішення проблем такого масштабу як нестача $11 млрд — це емісія, що спричинить інфляцію і девальвація, та/або секвестр бюджету.

Додамо, що другий транш від ЄС в розмірі 1,5 мільярда євро для України заплановано на квітень.

14-й пакет санкцій проти рф. ЄС ЄС почав роботу над 14-м пакетом санкцій проти росії. Він включатиме великий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на запобігання обходу вже запроваджених санкцій.

Як зробити багатими села України. У більшості випадків, українські села чи малі міста — не те місце, в яке хочеться переїхати, а скоріш навпаки. Хороші дороги, зручний транспорт, історичні будівлі, робота, щасливе, заможне населення — це дуже відрізняється від картинки, яку ми уявляємо при слові «село». У новій статті Finance.ua розглянув варіанти як зробити так, щоб покращити життя в малих містах та селах України:

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