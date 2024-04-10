Державна компенсація за працевлаштування ВПО зросла: скільки коштів можна отримати та як — Finance.ua

Державна компенсація за працевлаштування ВПО зросла: скільки коштів можна отримати та як Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Державна компенсація за працевлаштування ВПО зросла: скільки коштів можна отримати та як

Державна компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи зросла до 8 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Із 1 квітня 2024 року розмір компенсації становить 8 000 грн. Це сума офіційної мінімальної заробітної плати. Надалі пропорційно до її зростання збільшуватиметься й сума виплати. До покращення послуги розмір компенсації був 7 100 грн», — сказано в повідомленні.

Раніше можна було одержати виплату тільки за перші два місяці працевлаштування ВПО, а щодо найму переселенців з інвалідністю не було додаткових умов.

Як нині нараховується компенсація

за перші три місяці найму ВПО;

за перші пів року, якщо працевлаштована ВПО має інвалідність.

Виплати доступні для ФОП та юридичних осіб, які нещодавно працевлаштували на роботу ВПО.

Як отримати допомогу:

Зайдіть на портал Дія в кабінет громадянина за допомогою електронного підпису. Виберіть період, за який треба отримати компенсацію, та введіть дані про працевлаштовану ВПО. При виборі періоду за другий місяць підтвердьте подальше працевлаштування особи. Якщо заяву за перший місяць подавали до філії Державного центру зайнятості, зазначте це та введіть дані про працевлаштовану ВПО. Підтвердьте, що людина й надалі працює. Портал перевірить, чи є вона в реєстрі ВПО. Введіть дані розрахункового рахунку для отримання коштів. Далі Портал сформує заяву. Підпишіть заяву електронним підписом. Після цього її буде відправлено до Державного центру зайнятості. Очікуйте зарахування коштів.

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Подання заяви про компенсацію через портал Дія значно спрощує та пришвидшує процес отримання фінансової допомоги. А ще мотивує компанії працевлаштовувати осіб з інвалідністю й забезпечувати їм комфортні умови праці.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які не отримали виплати у березні, отримають кошти у квітні одразу за два місяці.

Довідка Finance.ua:

переважна більшість жінок, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб, успішно працевлаштовуються в нових громадах. Абсолютна більшість жінок-підприємиць зайняті у сферах, які не потребують значних капіталовкладень, а саме у торгівлі, консультаційних, освітніх та інших інтелектуальних послугах, а також у сфері краси та здоров’я. У якості «іншого» жінки вказували ремонт/пошиття одягу, виготовлення десертів та організацію свят;

переселенці зможуть користуватись тимчасовим житлом у період дії воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення або скасування;



термін подачі заяв на отримання державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб продовжили до 30 квітня.

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