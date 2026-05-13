День фінансів: вартість одного дня війни для України, ризики для ринку праці Вчора 17:38

Середа, 13 травня. У МЗС назвали вартість одного дня війни для України, та чому ризики для ринку праці залишаються значними.

Вартість одного дня війни для України

Про це Один день війни з росією обходиться Україні приблизно у 450 млн доларів. Водночас 2026 рік може стати вирішальним для досягнення миру, однак без участі США це неможливо.Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Ризики для ринку праці

Українські компанії відчувають стабільну нестачу кадрів не лише в робітничих професіях, як це було раніше, а практично на всіх рівнях. Отож ризики для ринку праці залишаються значними через міграцію та асиміляцію українців за кордоном.

Водночас в «Дії» спростили процес перебронювання працівників ОПК та критично важливих підприємств.

Також стало відомо, чи може особа, яка мешкає за кордоном, набувати страховий стаж в Україні.

Оподаткування посилок до 150 євро

В Україні обговорюють можливе скасування пільги, яка дозволяє не сплачувати ПДВ за міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Опитування показало, що 52% українців підтримують ідею однакових податкових правил для іноземних маркетплейсів та українських магазинів, хоча водночас очікують, що це призведе до подорожчання покупок з-за кордону.

ТОП-10 виробників «кондитерки» в Україні

У 2025 році сукупний дохід виробників кондитерської продукції в Україні зріс до 75,2 млрд грн. Це більш ніж удвічі більше, ніж у 2021 році, коли показник складав 35,5 млрд грн.

Як українці реагують на здорожчання пального

Четверо з десяти опитаних водіїв готові обмежити використання приватного транспорту у разі, якщо вартість пального перевищить 105 грн/л.

До речі, на сонячні електростанції, акумулятори та генератори попит стабільно залишається значним. Кількість програм відповідної підтримки населення та бізнесу зростає.

Finance.ua вирішив проаналізувати програми кількох банків. Також наші журналісти отримали розгорнуті відповіді на ключові питання від пресслужби Фонду енергоефективності.

Скільки буде коштувати відпочинок в 2026 році

Витрати на літній відпочинок сезону-2026 в Україні зросли на 25−40% порівняно з 2025 роком. Бюджет на добу (розміщення+їжа+активності+сувеніри) стартує від 2 тис грн за добу. Детально ціни дивіться тут.

