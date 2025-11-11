0 800 307 555
День фінансів: в чому українці зберігають свої заощадження, типові помилки та факапи інвестора

У вівторок, 11 листопада, ми продовжимо огляд питань, що піднімалися на конференції «Жити на відсотки», що пройшла 8 листопада в Києві. Сьогодні мова йшла про таке:
👉В чому українці зберігають свої заощадження
Цікаву статистику з цього приводу навів Владислав Свистунов, керівник з управління активами компанії ICU. За його словами, ситуація виглядає доволі показово, маємо досить радикальний розподіл — деталі читайте за посиланням.
👉Факапи в інвестиціях, та як їх уникати
Тему неприємностей і «факапів» в інвестуванні під час конференції проговорював Дмитро Карпіловський. Експерт поділився своїм досвідом: перші десять років він інвестував у стартапи та ІТ, а згодом — у цифрові активи й криптовалюту, ще тоді, коли ця сфера лише починала розвиватися. Подробиці тут.
👉Типові помилки інвестора
Що треба зробити інвестору на фондовому ринку в період волатильності? На думку лектора Біржового університету Богдана Сидоренка, головна частина за великого капіталу — збереження. Про це він розповів під час конференції. Зокрема, Сидоренко наголосив, що волатильність здатна знищити будь-що й будь-кого.
👉3 компоненти, які допоможуть досягти системного надходження активів
Основне питання, яке заважає людям інвестувати — для чого це робити? Про це розказав засновник і керуючий партнер WealthTech компанії Investudio Андрій Масло.
👉Аналітика ринку житлової нерухомості
Станом на листопад 2025 року в Україні понад 250 проєктів у продажу. Це майже 1500 житлових комплексів та 663 котеджних містечок. 27% від усіх комплексів в Києві та Київській області. Про це розповіла Олена Унаньян, Директорка з розвитку бізнесу ЛУН.
  • Також стало відомо, як змінились ціни на купівлю квартир у найбільших містах України.
🧐 Finance.ua вирішили розповісти, що нового з’явилося і активно використовується банками за останні 2−3 роки. Банки постійно вигадують нові комісії або активно запозичують їх у своїх колег із банківського цеху. Про все це йдеться в нашій статті:
🤑 Банківські комісії: що нового з’явилося останнім часом
Операція «Мідас»
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
Кількість ФОПів
В Україні збільшується кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Київ затвердив програму підтримки ВПО
У столиці затвердили нову Програму заходів підтримки, інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб на період 2026−2028 років. Відповідне розпорядження вже підписали у КМДА.
Готівка чи цифрові платежі
Найбільше готівкових розрахунків зберігається в найбідніших країнах — насамперед через слабку банківську інфраструктуру та обмежений доступ до цифрових послуг. Про це свідчить дослідження Visual Capitalist, у якому проаналізували 123 держави та визначили частку щоденних транзакцій, що здійснюються саме готівкою.
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГрошіНерухомістьКриптовалюта
