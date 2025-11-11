В чому українці зберігають свої заощадження — дослідження ICU
В Києві 8 листопада 2025 року відбулася щорічна конференція «Жити на відсотки», де топові експерти та інвестори з реальним досвідом розповіли про стан економіки, інвестування. Організаторами конференції є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Під час події спікери та гості конференції також обговорювали, де українці зберігають свої заощадження. Цікаву статистику з цього приводу навів Владислав Свистунов, керівник з управління активами компанії ICU.
За його словами, ситуація виглядає доволі показово:
«Маємо досить радикальний розподіл. Приблизно 400 тисяч українців тримають кошти у криптовалюті, близько 200 тисяч — у національних цінних паперах, і ще близько 40 тисяч — через міжнародних брокерів. Але ці цифри, звісно, не відображають усіх українців», — зазначив експерт.
«Тобто 9 з 10 грн зберігається не у фінансових активах: це нерухомість, авто, земля, базові активи. І тут видима різниця з американцями, які суттєво пішли вперед у своїх інвестиціях», — каже Свистунов.
Висновок експерта: «Можна сказати, що українці дуже консервативні. Основа цих нефінансових інвестицій власне житло та автомобіль».
З його слів, сумарно виходить, що 76% американці зберігають в найкращих інструментах. Тих, які надають або податкову оптимізацію або можливість заробляти на найкращих компаніях. І це їхня стратегія.
В українців є улюблена група улюблена група — 73% це готівка: долар та гривня.
«Це таке своєрідне заспокійливе з таким побічним ефектом, як бідність. Якщо долар чи гривня, інфляція просто їх „вбиває“. А це основа наших заощаджень», — каже експерт.
Водночас 19% депозити — та сама готівка, але трохи заморожена. 4% — ОВГЗ, невеликий ринок. І крипта займає 1%, та вона, головним чином, транзиційна: це перекази, оплати, зарплати.
