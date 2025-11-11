0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В чому українці зберігають свої заощадження — дослідження ICU

Фондовий ринок
1325
В чому українці зберігають свої заощадження — дослідження ICU
В чому українці зберігають свої заощадження — дослідження ICU
В Києві 8 листопада 2025 року відбулася щорічна конференція «Жити на відсотки», де топові експерти та інвестори з реальним досвідом розповіли про стан економіки, інвестування. Організаторами конференції є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Під час події спікери та гості конференції також обговорювали, де українці зберігають свої заощадження. Цікаву статистику з цього приводу навів Владислав Свистунов, керівник з управління активами компанії ICU.
В чому українці зберігають свої заощадження — дослідження ICU
За його словами, ситуація виглядає доволі показово:
«Маємо досить радикальний розподіл. Приблизно 400 тисяч українців тримають кошти у криптовалюті, близько 200 тисяч — у національних цінних паперах, і ще близько 40 тисяч — через міжнародних брокерів. Але ці цифри, звісно, не відображають усіх українців», — зазначив експерт.
В чому українці зберігають свої заощадження — дослідження ICU
«Тобто 9 з 10 грн зберігається не у фінансових активах: це нерухомість, авто, земля, базові активи. І тут видима різниця з американцями, які суттєво пішли вперед у своїх інвестиціях», — каже Свистунов.
В чому українці зберігають свої заощадження — дослідження ICU
Висновок експерта: «Можна сказати, що українці дуже консервативні. Основа цих нефінансових інвестицій власне житло та автомобіль».
В чому українці зберігають свої заощадження — дослідження ICU
В чому українці зберігають свої заощадження — дослідження ICU
З його слів, сумарно виходить, що 76% американці зберігають в найкращих інструментах. Тих, які надають або податкову оптимізацію або можливість заробляти на найкращих компаніях. І це їхня стратегія.
В чому українці зберігають свої заощадження — дослідження ICU
В українців є улюблена група улюблена група — 73% це готівка: долар та гривня.
«Це таке своєрідне заспокійливе з таким побічним ефектом, як бідність. Якщо долар чи гривня, інфляція просто їх „вбиває“. А це основа наших заощаджень», — каже експерт.
Водночас 19% депозити — та сама готівка, але трохи заморожена. 4% — ОВГЗ, невеликий ринок. І крипта займає 1%, та вона, головним чином, транзиційна: це перекази, оплати, зарплати.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems