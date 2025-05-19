День фінансів: ТОП-20 банків за вкладами, зарахування стажу в іншій країні, «Дія» стане маркетплейсом — Finance.ua

День фінансів: ТОП-20 банків за вкладами, зарахування стажу в іншій країні, «Дія» стане маркетплейсом Сьогодні 17:35

У понеділок, 19 травня Президент Зеленський надіслав Трампу листа щодо нової співпраці та знову запропонував путіну зустрітись особисто.

до речі, Трамп застосує підвищені мита, якщо країни не вестимуть переговори «сумлінно».

Велика Британія та ЄС домовилися про новий етап.

Велика Британія та Європейський Союз досягли «пізнього прориву» під час нічних переговорів напередодні саміту в Лондоні 19 травня, повідомили офіційні особи з обох боків.

Рейтинг банків.

Як свідчать дані Національного банку, в 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 70,4 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,9%) були в доларах і євро. ТОП-20 банків за вкладами дивіться за посиланням

👫 До речі, спільне життя — це не лише затишні вечори, а й рахунки за комунальні, щоденні витрати, довгострокове фінансове планування. Чи готова ваша пара до цього?

Академії Мінфін створили безкоштовний гайд « Щоб допомогти з’ясувати, наші колеги зстворили безкоштовний гайд « Фінансова гармонія для пар ». У ньому три розділи: діалог, облік та цілі, що допоможуть не лише чесно обговорити тему грошей, а й прописати чіткі фінансові цілі та кроки для їх досягнення.

Економіка України зростає повільно.

За оцінкою ІЕД, у квітні реальний ВВП зріс лише на 0,8%, порівняно з минулим роком, а інфляція за місяць сповільнилась до 0,7%, що стало найнижчим показником з минулого літа.

Єврокомісія погіршила прогноз зростання економіки України. Швидке зростання може початися тільки 2026 року.

Робота та стаж в іншій державі.

Кабінет міністрів України затвердив порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком. Про всі деталі пишемо тут.

Індексація соціальних стандартів.

В Мінфіні триває робота над підготовкою проекту Бюджетної декларації на 2026−2028 рр. Це документ, який забезпечує рамку для середньострокового бюджетного планування, і на основі якого згодом Мінфін готуватиме проект бюджету на 2026 рік. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Дія» стане маркетплейсом.

Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи «Дія» та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO, повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції DOU Day.

50 тисяч за народження дитини.

В Україні планують реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Передбачені виплати жінкам. Про це свідчить проєкт, розміщений для обговорення на сайті ФПУ. Всі деталі проєкту за посиланням

також вчителям збільшать доплату з 1 вересня.

Нові професії українців.

З початку 2025 року 10 тис. українців отримали ваучери на безоплатне навчання за державні кошти. Це можливість опанувати нову професію, яка затребувана на ринку праці, або підвищити кваліфікацію. Як отримати ваучер та змінити професію — далі за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.