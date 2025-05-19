Єврокомісія погіршила прогноз зростання економіки України — Finance.ua
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Єврокомісія погіршила прогноз зростання економіки України

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Єврокомісія погіршила прогноз щодо зростання економіки України на поточний рік. Швидке зростання може початися тільки 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз ЄК (весна 2025 року).
Прогноз зростання ВВП на 2025 рік погіршено до 2,0% з 2,8% у листопаді минулого року. На 2026 рік прогноз погіршено до 4,7% з 5,3%.
Єврокомісія погіршила прогноз зростання економіки України
«У 2025 році прогнозується подальше уповільнення економічної активності до 2,0%, оскільки війна продовжує чинити сильний тиск на виробничий потенціал України та ділові настрої», — ідеться в повідомленні.
Згідно з очікуванням ЄК, експорт має ослабнути, що відображає стримане промислове виробництво, особливо в енергоємних секторах, яких торкнулися високі ціни на енергію, та закриття вугільної шахти в Покровську, ключового постачальника для сталеливарної промисловості.
Прогнозується, що інфляція зросте до 12,6% у 2025 році через різке зростання витрат на енергію і робочу силу, перш ніж ослабне у 2026 році в міру ослаблення тиску з боку пропозиції.
З 2026 року прогнозується сильніше економічне зростання, яке сприятиме подальшому поліпшенню збору доходів, тоді як поступове зміщення витрат з військових потреб на відновлення і реконструкцію сприятиме значному скороченню дефіциту.
Єврокомісія погіршила прогноз зростання економіки України
За даними ЄК, після стійкого зростання, що тривало до початку 2024 року, економіка України почала втрачати імпульси в середині 2024 року, що відображає посилення атак Росії на критично важливу інфраструктуру, слабкіший врожай сільськогосподарської продукції через несприятливі погодні умови та гостру нестачу робочої сили, що продовжувало обмежувати економічну активність.
За матеріалами:
РБК-Україна
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