Єврокомісія погіршила прогноз зростання економіки України — Finance.ua

Єврокомісія погіршила прогноз зростання економіки України Сьогодні 15:00

Єврокомісія погіршила прогноз щодо зростання економіки України на поточний рік. Швидке зростання може початися тільки 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз ЄК (весна 2025 року ).

Прогноз зростання ВВП на 2025 рік погіршено до 2,0% з 2,8% у листопад і минул ого року. На 2026 рік прогноз погіршено до 4,7% з 5,3%.

«У 2025 році прогнозується подальше уповільнення економічної активності до 2,0%, оскільки війна продовжує чинити сильний тиск на виробничий потенціал України та ділові настрої», — ідеться в повідомленні.

Згідно з очікуванням ЄК, експорт має ослабнути, що відображає стримане промислове виробництво, особливо в енергоємних секторах, яких торкнулися високі ціни на енергію, та закриття вугільної шахти в Покровську, ключового постачальника для сталеливарної промисловості.

Прогнозується, що інфляція зросте до 12,6% у 2025 році через різке зростання витрат на енергію і робочу силу, перш ніж ослабне у 2026 році в міру ослаблення тиску з боку пропозиції.

З 2026 року прогнозується сильніше економічне зростання, яке сприятиме подальшому поліпшенню збору доходів, тоді як поступове зміщення витрат з військових потреб на відновлення і реконструкцію сприятиме значному скороченню дефіциту.

За даними ЄК, після стійкого зростання, що тривало до початку 2024 року, економіка України почала втрачати імпульси в середині 2024 року, що відображає посилення атак Росії на критично важливу інфраструктуру, слабкіший врожай сільськогосподарської продукції через несприятливі погодні умови та гостру нестачу робочої сили, що продовжувало обмежувати економічну активність.

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