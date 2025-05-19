Велика Британія та ЄС домовилися про новий етап відносин після Brexit — Finance.ua

Велика Британія та ЄС домовилися про новий етап відносин після Brexit Сьогодні 12:40 — Світ

Урсула фон дер Ляєн та Кір Стармер напередодні зустрічі під час саміту Європейського політичного співтовариства (ЄПС) в Тирані 16 травня 2025 року, Фото: Getty Images

Велика Британія та Європейський Союз досягли «пізнього прориву» під час нічних переговорів напередодні саміту в Лондоні 19 травня, повідомили офіційні особи з обох боків.

Сторони домовилися про масштабне перезавантаження відносин після Brexit, пише FT.

За новими домовленостями Велика Британія відкриє свої риболовні води для європейських суден ще на 12 років. Це рішення, ймовірно, викличе критику з боку Консервативної партії, розповіли виданню чиновники з Брюсселю.

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Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер домігся угоди у сфері ветеринарного контролю, зазначило видання. Вона дозволить суттєво скоротити бюрократичні бар’єри для британського аграрного експорту до ЄС — головного торговельного партнера країни.

Брюссель відмовився від попередньої вимоги пов’язати строки агропродовольчої угоди з угодою про риболовлю, повідомили три дипломати ЄС. Британські посадовці підтвердили, що компроміс досягнуто з обох питань.

Переговори тривали всю ніч — сторони узгоджували ключові деталі оновленої співпраці, зокрема щодо торгівлі рибою та харчовими продуктами, а також формулювання потенційної угоди про молодіжну мобільність. Лондон наполягає, що перемовини щодо цієї ініціативи мають тривати, без конкретних зобов’язань на нинішньому етапі.

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«Нам вдалося досягти прориву», — повідомив один із британських чиновників.

У понеділок вранці посли 27 країн-членів ЄС схвалили пакет домовленостей, а лідери інституцій ЄС прибули до Лондона для офіційного підписання.

За даними європейських дипломатів, сторони погодилися, що «мають прагнути» створення молодіжної програми обміну. Її деталі узгоджуватимуть у найближчі місяці.

Стармер наголосив, що ініціатива не передбачає повернення до вільного пересування та не суперечить «червоним лініям» уряду: Велика Британія не планує відновлювати членство в митному союзі або єдиному ринку ЄС.

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Нагадаємо, вихід Британії з ЄС, який офіційно завершився 31 січня 2020 року, став безпрецедентною подією, що призвела до перегляду економічних, політичних і соціальних зв’язків. Угода про торгівлю та співробітництво, підписана наприкінці 2020 року, заклала основу для нових відносин, але не вирішила всіх суперечностей. Основні виклики включають торговельні бар’єри, зокрема митні перевірки та регуляторні розбіжності, які ускладнили експорт і імпорт між сторонами. Водночас обидві сторони прагнуть зберегти співпрацю в таких сферах, як безпека, наукові дослідження та боротьба зі зміною клімату.

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