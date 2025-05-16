Економіка Великої Британії переживає стрімке зростання — Finance.ua

Економіка Великої Британії переживає стрімке зростання Сьогодні 08:33

Економіка Великої Британії переживає стрімке зростання

На початку 2025 року економіка Великої Британії зросла швидше, ніж очікувалося. Хоча вона зіткнеться з більш жорстким випробуванням через підвищення податків для бізнесу та торговельні війни Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Читайте також Британія посилює імміграційні правила

Згідно з офіційними даними, опублікованими між січнем і березнем, економіка прискорилася до зростання на 0,7%, що перевищує зростання на 0,1% за останні три місяці 2024 року.

Це перевищило прогноз зростання на 0,6%, заявлений в опитуванні економістів Reuters, і очікування, яке також встановив Банк Англії.

Тільки у березні економіка несподівано зросла, збільшившись на 0,2% порівняно з лютим, повідомило Управління національної статистики.

Фунт стерлінгів дещо зріс щодо долара США.

Рівз, яка зазнала критики з боку бізнес-лідерів та опозиційних партій за своє рішення збільшити внески до фондів соціального страхування з квітня, заявила, що ці дані свідчать про силу економіки та її потенціал.

Читайте також Велика Британія висловилась щодо угоди України зі США

«За перші три місяці року економіка Великої Британії зростала швидше, ніж економіка США, Канади, Франції, Італії та Німеччини», — йдеться у її заяві.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.