Економіка Великої Британії переживає стрімке зростання — Finance.ua

Економіка Великої Британії переживає стрімке зростання
На початку 2025 року економіка Великої Британії зросла швидше, ніж очікувалося. Хоча вона зіткнеться з більш жорстким випробуванням через підвищення податків для бізнесу та торговельні війни Дональда Трампа.
Про це пише Reuters.
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Згідно з офіційними даними, опублікованими між січнем і березнем, економіка прискорилася до зростання на 0,7%, що перевищує зростання на 0,1% за останні три місяці 2024 року.
Це перевищило прогноз зростання на 0,6%, заявлений в опитуванні економістів Reuters, і очікування, яке також встановив Банк Англії.
Тільки у березні економіка несподівано зросла, збільшившись на 0,2% порівняно з лютим, повідомило Управління національної статистики.
Фунт стерлінгів дещо зріс щодо долара США.
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Рівз, яка зазнала критики з боку бізнес-лідерів та опозиційних партій за своє рішення збільшити внески до фондів соціального страхування з квітня, заявила, що ці дані свідчать про силу економіки та її потенціал.
«За перші три місяці року економіка Великої Британії зростала швидше, ніж економіка США, Канади, Франції, Італії та Німеччини», — йдеться у її заяві.
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