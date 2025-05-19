Зеленський надіслав Трампу листа щодо нової співпраці: що пропонує — Finance.ua
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Зеленський надіслав Трампу листа щодо нової співпраці: що пропонує

Казна та Політика
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Зеленський надіслав Трампу листа щодо нової співпраці: що пропонує
Зеленський надіслав Трампу листа щодо нової співпраці: що пропонує, president.gov.ua
Президент Володимир Зеленський передав листа своєму американському колезі Дональду Трампу з новими пропозиціями стосовно співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах.
Про це повідомляє пресслужбу Офісу президента після зустрічі Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо у Римі.
Вони обговорили перемовини у Стамбулі, тему припинення вогню та подальші кроки для сталого миру, а також торкнулись питання необхідності санкцій проти росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими.
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Окрему увагу приділили реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США.
Зеленський передав лист для Трампа. У ньому йдеться про нові пропозиції щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах між Україною та США. Про інші деталі цього листа не повідомляється.
Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.
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8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США, а 12 травня Зеленський підписав відповідний документ. 13 травня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.
Основні положення угоди:
  1. Створюється Інвестиційний фонд відбудови, яким на рівних умовах управляють Україна та США. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно.
  2. Фонд — це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною.
  3. Фонд буде наповнюватися Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога.
  4. У перші 10 років прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну.
  5. Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати». Тобто на продукцію буде гарантований попит.
  6. Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України.
  7. В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України.
  8. Доходи фонду не оподатковуються США та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами, що в нинішніх умовах дає можливості для розвитку торгівлі.
  9. Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України.
За матеріалами:
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