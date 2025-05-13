Рада готується збільшити видатки на оборону щонайменше на 200 мільярдів — Finance.ua
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Рада готується збільшити видатки на оборону щонайменше на 200 мільярдів

Казна та Політика
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Рада готується збільшити видатки на оборону щонайменше на 200 мільярдів
Рада готується збільшити видатки на оборону щонайменше на 200 мільярдів
Кабінет міністрів України планує внести до парламенту законопроєкт про збільшення видатків оборони щонайменше на 200 млрд грн для того, аби профінансувати виплату грошового забезпечення військовослужбовцям наприкінці року.
Про це повідомив заступник голови податкового комітету парламенту Ярослав Железняк. Цю інформацію ЕП підтвердили співрозмовники у бюджетному комітеті Ради.
«Вже станом на середину травня очевидно, що запланованих видатків на армію недостатньо і потреба буде більше. Десь зараз на 200 млрд грн», —заявив Железняк.
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Водночас співрозмовники ЕП у парламенті додали, що законопроєкт уряду необхідно проголосувати вже у червні, оскільки влітку цього року у графіку засідань парламенту будуть великі перерви, що ускладнить вчасне внесення змін до бюджету та поставить під ризик виплату грошового забезпечення військовим вже восени 2025 року.
Крім цього, співрозмовники ЕП у парламенті, ознайомлені зі станом виконання бюджету Міністерства оборони, додали, що поточні зміни до бюджету будуть не останніми у 2025 році. Ймовірно, наприкінці року виникне необхідність збільшити видатки на оборону ще раз, проте попередній обсяг цих додаткових видатків наразі невідомий.
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Зазначимо, що необхідність збільшення бюджету оборони у 2025 році пов’язана з тим, що Міноборони проводить систематичне наближення видатків. Так, на початку року міністерство використовувало на закупівлю озброєння ті видатки, які були розписані на кінець року на виплату грошового забезпечення.
Іншими словами, у разі, якщо змін до державного кошторису ухвалено не буде, держава вже восени цього року не матиме можливості здійснювати виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.
Наближення видатків Міноборони здійснює в межах рішення Ради національної безпеки та оборони, яким передбачалася інтенсифікація закупівлі озброєння та боєприпасів. Відповідне рішення ухвалили наприкінці 2024 року, побоюючись потенційних проблем із отриманням оборонної допомоги від США.
За матеріалами:
Економічна Правда
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