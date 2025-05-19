Зеленський після перемовин у Туреччині знову запропонував путіну зустрітись особисто — Finance.ua

Зеленський після перемовин у Туреччині знову запропонував путіну зустрітись особисто Сьогодні 15:44

Президент Володимир Зеленський провів нараду з іншими чиновниками щодо того, як пройшли перемовини між Україною та Росією. Він також дав нові доручення щодо перемовин.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Telegram.

Під час наради міністр оборони України Рустем Умєров доповів Зеленському про роботу української делегації та переговорний процес у Туреччині.

«Зустрічі 15−16 травня продемонстрували світові нашу готовність наближати мир і, відповідно, необхідність тиску на Росію заради припинення війни», — зазначив Зеленський.

На його думку, найбільшим результатом цих перемовин стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Наразі українська сторона опрацьовує деталі обміну.

Умєров, як глава делегації в Туреччині, доповів Зеленському про конкретні деталі розмови з росіянами.

«Делегації України вдалось утримати розмову в достойних рамках. Усі спроби російських погроз були відкинуті. Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії», — написав Зеленський.

За його словами, таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. А позиція України узгоджена з партнерами — перемир’я 30 днів.

«Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із росією, і важливо, щоб керівництво росії не затягувало війну», — вважає президент.

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