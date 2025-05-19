Зеленський після перемовин у Туреччині знову запропонував путіну зустрітись особисто — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський після перемовин у Туреччині знову запропонував путіну зустрітись особисто

49
Президент Володимир Зеленський провів нараду з іншими чиновниками щодо того, як пройшли перемовини між Україною та Росією. Він також дав нові доручення щодо перемовин.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Telegram.
Під час наради міністр оборони України Рустем Умєров доповів Зеленському про роботу української делегації та переговорний процес у Туреччині.
«Зустрічі 15−16 травня продемонстрували світові нашу готовність наближати мир і, відповідно, необхідність тиску на Росію заради припинення війни», — зазначив Зеленський.
На його думку, найбільшим результатом цих перемовин стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Наразі українська сторона опрацьовує деталі обміну.
Умєров, як глава делегації в Туреччині, доповів Зеленському про конкретні деталі розмови з росіянами.
«Делегації України вдалось утримати розмову в достойних рамках. Усі спроби російських погроз були відкинуті. Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії», — написав Зеленський.
За його словами, таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. А позиція України узгоджена з партнерами — перемир’я 30 днів.
«Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із росією, і важливо, щоб керівництво росії не затягувало війну», — вважає президент.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems