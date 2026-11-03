День фінансів: стійкість банків, тарифи на газ і світло, зарплати чиновників та суддів

У вівторок, 3 листопада, МВФ радить підвищити тарифи на газ і світло в Україні, а НКЦПФР зареєструвала перший публічний випуск валютних корпоративних облігацій.
💧 Тарифи на газ і світло в Україні
У МВФ кажуть, що Україна щороку витрачає мільярди гривень на стримування цін на газ та електроенергію для населення. Тому відомство пропонує поступово відмовитися від цього механізму й протягом трьох років підвищити тарифи — у двох сценаріях зростання може становити від 52% до 141% залежно від послуги.
📈1 публічний випуск валютних корпоративних облігацій
НКЦПФР зареєструвала випуск корпоративних облігацій компанії «Кернел-Трейд» (група «Кернел») на 50 млн доларів США.
Це перша на українському ринку публічна емісія валютних корпоративних облігацій такого обсягу. Що це дає читайте тут.
🏛️ НБУ оцінив стійкість банків
Більшість активів банківського сектору зосереджена в установах, які мають достатній запас капіталу. Це дає їм змогу продовжувати кредитування та зберігати платоспроможність навіть у разі глибокої й тривалої кризи.
📽️До речі, українці можуть скористатися кількома програмами державної підтримки: отримати 19 500 грн на домогосподарство, оформити виплати на дітей через «Дію», сплачувати за електроенергію за пільговим тарифом та отримати 50% знижки на житлово-комунальні послуги.
ВУкраїні в жовтні зареєстрували 4,9 тис. нових легкових автомобілів. Це на 0,4% більше, ніж у вересні, проте на 37% менше порівняно з аналогічним місяцем минулого року.
4 нові схеми шахрайства в Україні
Шахраї дедалі частіше маскують свої схеми під звичні для людей речі: безкоштовні застосунки, державну допомогу та повідомлення про комунальні борги. Для цього створюють копії сайтів банків і міжнародних організацій, розсилають фальшиві листи та поширюють шкідливі файли.
В одному випадку люди ризикують втратити доступ до смартфона, в іншому — передати аферистам дані банківського рахунку. Про це йдеться у відео Finance.ua.
🏖️Скільки коштує купити квартиру в Болгарії
Ринок Софії відрізняється від ринку Варни, Бургаса або менших населених пунктів, а ціни та типи нерухомості на узбережжі Чорного моря також суттєво відрізняються від пропозицій у внутрішніх регіонах країни. Купівля квартири проходить через кілька основних етапів. Деталі читайте тут.