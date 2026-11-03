Які держомпанії України зазнають мільярдних збитків, а хто заробляє найбільше

Державні підприємства створюють насамперед для виконання суспільно важливих завдань, а не для отримання прибутку. Тому їхню ефективність не завжди можна оцінювати лише за фінансовими результатами. Водночас значні збитки можуть свідчити про глибокі проблеми в роботі компаній, які посилюються через внутрішні та зовнішні обставини.

Видання «Слово і діло» проаналізувало, які державні компанії України отримали найбільші прибутки та збитки за час повномасштабної війни.

Найзбитковіші державні компанії України

Усі п’ять державних компаній, які за підсумками 2025 року опинилися серед найбільш збиткових, мали фінансові проблеми ще до повномасштабного вторгнення. Однак війна поглибила кризу: їхня діяльність ускладнилася через постійні атаки та загрозу пошкодження інфраструктури.

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Найбільший збиток за 2025 рік зафіксували в НЕК «Укренерго» — 10 млрд 660,7 млн грн. росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру компанії. Зокрема, нещодавно війська рф здійснили одну з наймасштабніших атак на її об’єкти. Такі удари спрямовані на те, щоб позбавити українців електроенергії, тепла та водопостачання.

На другому місці — АТ «Укрзалізниця», збитки якої за минулий рік становили 7 млрд 663,4 млн грн. У 2026 році російські атаки на залізничну інфраструктуру набули системного характеру, призводячи до загибелі працівників, знищення вагонів і пошкодження об’єктів.

Третю позицію посіла ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» із 6 млрд 825,9 млн грн збитків. Це дочірня структура групи «Нафтогаз», яку до призначення на посаду прем’єр-міністра очолював Сергій Корецький. Російські війська регулярно атакують об’єкти групи, зокрема газову інфраструктуру на Полтавщині.

До п’ятірки також увійшли АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зі збитками 5 млрд 465,9 млн грн та АТ «Криворізька теплоцентраль», яка завершила рік із мінусом у 2 млрд 522,9 млн грн. Криворізька ТЕЦ регулярно зазнає російських обстрілів, а системи теплопостачання міста потребують ремонту.

Фінансові труднощі ДПЗКУ почалися ще до повномасштабної війни. Зокрема, на становище корпорації вплинули невигідні умови китайського кредиту, укладеного у 2012 році: через них компанія була змушена продавати зерно за заниженими цінами. Після 2022 року ситуацію ускладнили захоплення росіянами частини елеваторів та порушення логістики експорту.

Найприбутковіші державні компанії України

Серед державних компаній із найбільшими прибутками переважають представники енергетичної галузі: чотири з п’яти лідерів працюють саме в цій сфері.

Найбільший фінансовий результат за 2025 рік показало ПрАТ «Укргідроенерго» — 20 млрд 948,4 млн грн прибутку. Компанія управляє гідроелектростанціями на Дніпрі та Дністрі. Масштаби цих об’єктів, як зазначають журналісти, дають змогу їм залишатися відносно захищеними від російських атак.

Друге місце посідає АТ «НАЕК «Енергоатом» із прибутком 18 млрд 692,1 млн грн. Компанія експлуатує Рівненську, Південноукраїнську та Хмельницьку атомні електростанції. Попри російські удари по підстанціях, самі АЕС залишаються у відносній безпеці. Стабільна генерація електроенергії забезпечує компанії високі фінансові результати.

Третім у рейтингу стало ТОВ «Оператор ГТС України», яке отримало 8 млрд 426 млн грн прибутку завдяки управлінню газотранспортною системою.

Четверту позицію посіло ПрАТ «Укрфінжитло» з прибутком 6 млрд 872,5 млн грн. Компанія є оператором державної програми доступної іпотеки «єОселя». Основну частину її надходжень формує прибуток від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), переданих державою.