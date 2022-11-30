День фінансів: ставки на депозити в ПриватБанку, оформлення статусу УБД, Starlink без мита і ПДВ — Finance.ua

День фінансів: ставки на депозити в ПриватБанку, оформлення статусу УБД, Starlink без мита і ПДВ Сьогодні 17:50

Середа, 30 листопада. ПриватБанк підвищує ставки на гривневі вклади, а Швеція припиняє обмін гривні на шведські крони.

Ставки на депозити в ПриватБанку. З 1 грудня банк підвищив ставки за всіма основними видами З 1 грудня банк підвищив ставки за всіма основними видами депозитних вкладів у гривні — вони діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки. Найбільш вигідні умови ПриватБанк пропонує вкладникам, які розмістять кошти на вклади терміном 18 та 24 місяців — для них ставка доходу складе 14% річних.

У Фонді гарантування також нагадали, що з відкриттям вкладу вкладник набуває не тільки права, а й певні зобов’язання.

Оформлення статусу УБД. В Україні з 1 грудня почнуть В Україні з 1 грудня почнуть оформлювати статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії росії. У Міноборони заявляють, що всі, хто має підстави, отримають статус УБД та відповідні соціальні гарантії, але процес надання статусу буде контролюватися, «щоб не допустити появи фейкових ветеранів, які героїчно „обороняли котли“ у глибокому тилу».

Нове керівництво «Мотор Січі». Міноборони України призначило Міноборони України призначило нового керівника підприємства Мотор Січ. Новим генеральним директором заводу, який перейшов у державну власність на час воєнного стану, став Олексій Нікіфоров.

Уряд скасував мито на Starlink. Кабінет міністрів затвердив необхідні документи, щоб Starlink завозилися в Україну Кабінет міністрів затвердив необхідні документи, щоб Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій.

Крім того, Міністерство цифрової трансформації планує встановити термінали супутникового зв’язку Starlink у «пунктах незламності», крім публічних Wi-Fi точок.

Курс долара до Нового року. Голова фінансового комітету Верховного Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев не бачить підстав для зміни фіксованого Голова фінансового комітету Верховного Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара . За його словами, у третьому кварталі Україна має позитивний платіжний баланс — 2,2 млрд доларів. А також позитивний прогноз платіжного балансу на 1,1 млрд доларів в останньому кварталі року.

Понад 100 млрд доларів держборгу. За даними Міністерства фінансів, державний та гарантований державою За даними Міністерства фінансів, державний та гарантований державою борг України на 31 жовтня 2022 року становив 3 770,95 млрд гривень або 103,12 млрд доларів. Протягом жовтня 2022 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 183,51 млрд гривень та на 5,02 млрд доларів у доларовому еквіваленті. Як зазначив Гетманцев, основна причина зростання державного боргу у жовтні — зовнішні запозичення на фінансування дефіциту бюджету.

Швеція припинить обмін гривні на місцеву валюту. Центральний банк Швеції з 21 грудня припинить обмін готівкових гривень українських біженців на шведські крони. Центральний банк Швеції з 21 грудня припинить обмін готівкових гривень українських біженців на шведські крони. Попит на обмін сильно впав.

Фінансові можливості українців. Компанія Kantar Україна провела дослідження на тему того, як українці ставляться до грошей та що очікують від фінансових компаній. Так, сьогодні більшість опитаних респондентів Компанія Kantar Україна провела дослідження на тему того, як українці ставляться до грошей та що очікують від фінансових компаній. Так, сьогодні більшість опитаних респондентів оцінює свій фінансовий стан як «низький», хоча ще на початку повномасштабної війни він був на рівні «вище середнього». Кожен другий українець вдається до економії. Здебільшого економлять на розвагах, спорті та власних хобі.

Легалізація віртуальних активів. Міністерство цифрової трансформації України виступає за термінове здійснення Міністерство цифрової трансформації України виступає за термінове здійснення легалізації віртуальних активів в Україні. «Ми ухвалили базовий закон „Про віртуальні активи“. Зараз потрібно прийняти податковий законопроєкт, щоб легалізувати цей напрям, тому що Україна може отримати новий сектор економіки та додаткові податкові надходження», — пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Finance.ua продовжує знайомити своїх читачів із світом цифрових активів. У новій статті розповідаємо про Free TON (Free Telegram Open Network) — криптовалютну платформу, створену розробником месенджера Telegram Павлом Дуровим:

Монета у 2 євро з написом «Слава Україні!». Банк Естонії запустив в обіг через банки та торгові точки два мільйони монет номіналом два євро, присвячених Україні. На монеті викарбувано напис «Слава Україні!» та зображено дівчину, яка захищає птаха у своїй руці, а також — колосок пшениці.

Фото: eestipank.ee

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