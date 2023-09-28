День фінансів: стан енергетичної галузі, пенсія за бальною системою, вилучення деяких монет та купюр з обігу — Finance.ua

День фінансів: стан енергетичної галузі, пенсія за бальною системою, вилучення деяких монет та купюр з обігу Сьогодні 17:50

У четвер, 28 вересня, ми розбирались, що відбувається з енергетичною галуззю. Наша багатостраждальна енергосистема вже витримала сотні ударів ракетами та дронами й пережила перший у своїй історії блекаут, коли зупинилися всі ядерні реактори країни.

На початок 2022 року загальна потужність об'єктів зеленої енергетики в Україні сягнула позначки 9 656 МВт. Але вже восени були вимушено виведені з експлуатації майже всі вітрові електростанції та близько половини сонячних. Через що частка відновлюваних джерел в енергобалансі впала більш ніж удвічі.

Що відбувається в галузі зараз і чи є можливості не тільки її відновити, а й розвинути:

В «Укренерго» підрахували, скільки грошей потрібно на відновлення української енергетики.

Зелене відновлення України: як це відбуватиметься і де брати фінансування.

НБУ нагадує, що не прийматимуть деякі купюри та монети. Національний банк нагадує, що залишилось три дні, щоб обміняти дрібні монети та Національний банк нагадує, що залишилось три дні, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу. Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Що НБУ планує робити з курсом та валютними обмеженнями. Фіксація Фіксація офіційного курсу та впровадження жорстких валютних обмежень 24 лютого 2022 року дали змогу запобігти паніці, сприяли адаптації бізнесу та населення до умов повномасштабної війни. Але з часом недоліки режиму фіксованого курсу починають переважати його переваги.

Контрольована девальвація гривні буде корисна економіці. Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма вважає Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма вважає корисною для економіки легку контрольовану девальвацію гривні та м’якшу монетарну політику, проте наголошує, що це його особиста точка зору, а не офіційна позиція держави.

Будівельний бізнес позитивно оцінює перспективи. Представники будівельного бізнесу дивляться у найближче майбутнє з обережним оптимізмом. Відповідні Представники будівельного бізнесу дивляться у найближче майбутнє з обережним оптимізмом. Відповідні показники індексу ділової активності повідомили на сайті Національного банку України. Поліпшення ситуації із виробництвом будматеріалів, бюджетне фінансування на будівництво та відновлення житла, а також сезонний фактор вплинули на збереження позитивних оцінок будівельних підприємств.

Пенсія за бальною системою. Наступного року завдяки індексації пенсій за новим принципом виплати зростуть практично у всіх пенсіонерів. Для цього планується . Наступного року завдяки індексації пенсій за новим принципом виплати зростуть практично у всіх пенсіонерів. Для цього планується збільшити бюджет Пенсійного фонду України на 100 млрд грн. Крім того, для обрахунку пенсійних виплат буде задіяна бальна система, щоб нівелювати розбіжності у виплатах за однаковий страховий стаж у людей, які набули пенсійного віку у різні періоди.

Нова допомога для ВПО. Внутрішньо переміщені особи Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу не лише від України, а й від міжнародних організацій та благодійних фондів. Переселенцям також можуть виплатити компенсацію за житло. Спеціальні виплати доступні для переселенців, які переїхали на території Київської, Кіровоградської та Черкаської областей. Допомогу надає благодійний фонд «Право на захист» разом з ООН.

Міжнародна допомога. Все менше країн Заходу хочуть продовжувати Все менше країн Заходу хочуть продовжувати фінансувати потреби бюджету України. Але Київ має багато аргументів, щоб вимагати підтримку. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час телемарафону. «Охочих виділяти кошти все менше і менше. Але це не означає, що коштів не буде. І це не означає, що ми припинили працювати», — сказав він.

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