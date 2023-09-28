Зелене відновлення України: як це відбуватиметься і де брати фінансування — Finance.ua

Зелене відновлення України: як це відбуватиметься і де брати фінансування Сьогодні 13:36 — Енергетика

Зелене відновлення України: як це відбуватиметься і де брати фінансування

Зелена стратегія України — це стратегія розвитку країни, в основі якої покладені принципи сталості з урахуванням вимог європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного партнерства, а також теперішніх викликів. Під час Міжнародного форуму сталого розвитку 2023 (ISF2023), що відбувся 20 та 21 вересня 2023 року, в Києві та Гаазі, експерти розповіли, що потрібно для зеленого відновлення країни та де на це брати кошти.

Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, наголосила на необхідності змін в соціальній сфері.

«Успішність держави на цьому шляху залежить від зменшення кількості пільг та соціальних категорій. Оскільки соціальна політика — це не про виплати, це про забезпечення суспільства послугами, чого не вистачає наразі в Україні. Завдяки новим інструментам та механізмам міністерство прагне розвинути ринок послуг для різних категорій споживачів, запроваджуючи цифровізацію сервісів та розвиваючи інклюзивність», — заявила міністерка.

Еміль де Севрен Жаке, голова Нідерландсько-української торгової палати, каже що в Україні малий та середній бізнес формують основу економіки. Їхня ефективна діяльність прямо впливатиме на відновлення держави. Водночас важливо знайти баланс між фінансовою доброчесністю і стимулюванням інвестицій в сталий розвиток, а також посилити співпрацю між європейським та українським бізнесом. Потрібно забезпечити доступ України до капіталу, це виклик, але інвестування в українську економіку матиме довгострокові результати й допоможе побудувати стале і успішне майбутнє.

Щодо перспектив та проєктів відновлення України стало відомо, що Міністерство відновлення розробило план пріоритизації відновлення інфраструктури.

Де на це візьмуть кошти?

Катерина Рожкова, перша заступниця Голови Національного банку України, наголосила, що відновлення України вже зараз має відбуватися відповідно до ESG-стандартів, адже це значно зекономить ресурси в майбутньому.

ESG — абревіатура від environmental, social, governance (навколишнє середовище, суспільство, управління. Це підхід, при якому під час прийняття рішень до уваги береться структура корпоративного управління компаній з оцінкою впливу її діяльності на екологію та суспільство.

«Фінансова політика має постійно оновлюватися відповідно до національних змін та міжнародних викликів. Тоді як банківський сектор є посередником в розподілі фінансових ресурсів, в затвердженні бізнес-проєктів звертається особлива увага на дотримання нефінансових стандартів. Світ готовий надавати кошти тим компаніям, які є ментально готовими відповідати екологічним, соціальним та управлінським принципам, що своєю чергою відкриває багато можливостей», — наголосила Рожкова.

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«Оскільки ці стандарти є критично важливим елементом міжнародної діяльності, банки та фінансові інституції інвестують лише у відповідальні компанії. Зрештою це необхідно для функціонування стійкості міжнародного бізнесу. Компанії мають захищати навколишнє середовище і співробітників, а держава має захищати стійкість бізнесу, це взаємопов'язана система», — каже Кароліна Брайт, регіональна радниця IFC з питань ESG у Європі, Латинській Америці, Центральному та Близькому Сході та Пакистані.

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