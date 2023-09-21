Європейський інвестбанк може надати €220 мільйонів на відновлення інфраструктури України — Finance.ua

Європейський інвестбанк може надати €220 мільйонів на відновлення інфраструктури України Вчора 09:45 — Казна та Політика

Європейський інвестбанк може надати €220 мільйонів на відновлення інфраструктури України

Голова Агентства відновлення Мустафа Найєм і керівник Групи управління проєктами Вадим Ноздря обговорили з представниками Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) фінансування проєктів відновлення критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Як зазначили в Держагентстві, кошти у розмірі близько 220 млн євро підуть на відновлення доріг і мостів.

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На зустрічі сторони обговорили прогрес реалізації спільних проєктів. Зокрема, проєкт розвитку трансʼєвропейської транспортної мережі, який стосується будівництва та ремонту доріг у шести регіонах України.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення рф Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги.

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ЄІБ виділить також 840 млн євро на реалізацію у 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Європейський інвестбанк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфель проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом, сягає понад 7 млрд євро.

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