Європейський інвестбанк може надати €220 мільйонів на відновлення інфраструктури України — Finance.ua
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Європейський інвестбанк може надати €220 мільйонів на відновлення інфраструктури України

Казна та Політика
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Європейський інвестбанк може надати €220 мільйонів на відновлення інфраструктури України
Європейський інвестбанк може надати €220 мільйонів на відновлення інфраструктури України
Голова Агентства відновлення Мустафа Найєм і керівник Групи управління проєктами Вадим Ноздря обговорили з представниками Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) фінансування проєктів відновлення критичної інфраструктури України.
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Як зазначили в Держагентстві, кошти у розмірі близько 220 млн євро підуть на відновлення доріг і мостів.
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На зустрічі сторони обговорили прогрес реалізації спільних проєктів. Зокрема, проєкт розвитку трансʼєвропейської транспортної мережі, який стосується будівництва та ремонту доріг у шести регіонах України.
Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення рф Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги.
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ЄІБ виділить також 840 млн євро на реалізацію у 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.
Європейський інвестбанк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфель проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом, сягає понад 7 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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