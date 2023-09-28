Що НБУ планує робити з курсом та валютними обмеженнями — Finance.ua

Що НБУ планує робити з курсом та валютними обмеженнями Сьогодні 10:05 — Валюта

Що НБУ планує робити з курсом та валютними обмеженнями

Фіксація офіційного курсу та впровадження жорстких валютних обмежень 24 лютого 2022 року дали змогу запобігти паніці, сприяли адаптації бізнесу та населення до умов повномасштабної війни. Але з часом недоліки режиму фіксованого курсу починають переважати його переваги.

Про це повідомляє Національний банк України.

Регулятор нагадує, що після кризи 2014−2015 років НБУ перейшов до режиму плаваючого курсоутворення. Упродовж наступних років і до повномасштабного вторгнення курс гривні , попри коливання в обидва боки відповідно до ринкових тенденцій, залишався відносно стабільним.

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Повернення до більш ринкових засад курсоутворення і цього разу дасть змогу посилити стійкість економіки та валютного ринку до зовнішніх та внутрішніх змін.

«Водночас про перехід до плаваючого курсоутворення чи „відпускання“ курсу навіть у середньостроковій перспективі не йдеться. Спочатку, коли будуть сформовані стійкі передумови, НБУ перейде до керованої гнучкості», — зазначають у Нацбанку.

За такого режиму, на відміну від плаваючого курсу, Національний банк покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку. Завдяки цьому курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися.

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При цьому НБУ суттєво обмежуватиме рух курсу в обидва боки, не допускаючи ні стрімкого послаблення гривні, ні значного посилення.

У результаті продаж валюти НБУ даватиме змогу зберігати курсову стійкість, а високі ставки за гривневими депозитами у гривні й надалі захищатимуть заощадження від інфляційного знецінення.

Процес пом’якшення валютних обмежень відбуватиметься у три етапи:

мінімізація множинності обмінних курсів, збільшення можливостей для проведення торгових операцій бізнесу, сприяння новим кредитам / інвестиціям; лібералізація торгового фінансування, управління валютними ризиками банків, можливості репатріації відсотків за «старими» боргами; поступове зменшення валютних обмежень до рівня, який діяв до початку повномасштабної війни.

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«Національний банк не встановлює конкретних дат для переходу до більш гнучкого курсу чи пом’якшення обмежень. Будь-які кроки в цьому напрямі здійснюватимуться лише тоді, коли будуть сформовані належні стійкі передумови. Фінальна мета реалізації Стратегії - поступове повернення до інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням, як це було до повномасштабної війни», — наголошує регулятор.

Цей режим дає змогу НБУ одночасно забезпечувати цінову та фінансову стабільність, а також підтримувати стійке економічне зростання. Повертатися до нього НБУ також буде лише за наявності відповідних передумов, і це не питання найближчої перспективи.

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