Через «Дію» знову можна змінити або зняти місце проживання онлайн — Finance.ua
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Через «Дію» знову можна змінити або зняти місце проживання онлайн

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Через «Дію» знову можна змінити або зняти місце проживання онлайн
Через «Дію» знову можна змінити або зняти місце проживання онлайн
На порталі «Дія» знову доступні послуги зняття та зміни місця проживання. Тепер українці можуть зробити це онлайн — без черг, кабінетів і зайвих бюрократичних процедур.
Про це йдеться на порталі «Дія».
Якщо ви переїжджаєте або, наприклад, виселяєтеся з гуртожитку, достатньо 15 хвилин перед ноутбуком. Для цього необхідно обрати одну з послуг:
Щоб скористатися послугами, потрібно:
  • мати податковий номер;
  • бути старше 14 років або старше 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;
  • право власності на житло має бути внесене до Реєстру нерухомості з 2013 року;
  • житло не має бути в іпотеці.
Сервіс спрощує бюрократію та економить час користувачів — відтепер не потрібно особисто відвідувати ЦНАП, збирати документи та залучати співвласників або батьків.
Нагадаємо, раніше на порталі «Дія» відновили надання трьох послуг для бізнесу:
  • Внесення змін до даних ФОП. «Оновили контактну інформацію, ПІБ або місцерозташування, хочете змінити види економічної діяльності? Знову оновлюйте ці дані для ФОПів без черг і паперів», — прокоментували в Мінцифрі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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