Через «Дію» знову можна змінити або зняти місце проживання онлайн — Finance.ua

Через «Дію» знову можна змінити або зняти місце проживання онлайн Сьогодні 11:15

Через «Дію» знову можна змінити або зняти місце проживання онлайн

На порталі «Дія» знову доступні послуги зняття та зміни місця проживання. Тепер українці можуть зробити це онлайн — без черг, кабінетів і зайвих бюрократичних процедур.

Про це йдеться на порталі «Дія».

Якщо ви переїжджаєте або, наприклад, виселяєтеся з гуртожитку, достатньо 15 хвилин перед ноутбуком. Для цього необхідно обрати одну з послуг:

«Зміна місця проживання» — якщо потрібно знятися з попереднього місця й одночасно зареєструвати нове;



«Зняття з місця проживання» — якщо потрібно просто знятись з обліку без нової реєстрації.

Щоб скористатися послугами, потрібно:

мати податковий номер;

бути старше 14 років або старше 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;

право власності на житло має бути внесене до Реєстру нерухомості з 2013 року;

житло не має бути в іпотеці.

Сервіс спрощує бюрократію та економить час користувачів — відтепер не потрібно особисто відвідувати ЦНАП, збирати документи та залучати співвласників або батьків.

Нагадаємо, раніше на порталі «Дія» відновили надання трьох послуг для бізнесу:

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Отримуйте довідки про нерухомість з кількох реєстрів в одному запиті.

Внесення змін до даних ФОП. «Оновили контактну інформацію, ПІБ або місцерозташування, хочете змінити види економічної діяльності? Знову оновлюйте ці дані для ФОПів без черг і паперів», — прокоментували в Мінцифрі.

Витяг з Єдиного державного реєстру. Тепер витяг про ФОП можна отримати безпосередньо на порталі.

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