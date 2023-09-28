В «Укренерго» підрахували, скільки грошей потрібно на відновлення української енергетики — Finance.ua
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В «Укренерго» підрахували, скільки грошей потрібно на відновлення української енергетики

Енергетика
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«Укренерго» залучило понад мільярд доларів від західних партнерів на ремонт енергетичної інфраструктури, але ще може потребувати кілька сотень мільйонів, щоб відновити енергосистему повністю.
Про це каже голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, «Громадське радіо».
За словами посадовця, більшу частину потреб вже профінансували, але ще декілька сот мільйонів доларів може знадобитися для того, щоб не тільки відновити об'єкти в тому форматі, у якому вони були, а також відбудовувати їх в більш сучасному форматі.
Кудрицький зауважив, що ця сума не включає можливих інвестицій, які будуть необхідні після деокупації всіх українських територій, включаючи Крим і Донбас.
За матеріалами:
Економічна Правда
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