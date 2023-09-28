Будівельний бізнес позитивно оцінює перспективи — Finance.ua

Будівельний бізнес позитивно оцінює перспективи
Представники будівельного бізнесу дивляться у найближче майбутнє з обережним оптимізмом.
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Поліпшення ситуації із виробництвом будматеріалів, бюджетне фінансування на будівництво та відновлення житла, а також сезонний фактор вплинули на збереження позитивних оцінок будівельних підприємств.
Як і в попередні місяці, респонденти очікують зростання обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. Причому на тлі очікуваного підвищення цін у постачальників будівельники прогнозували нижчі темпи подорожчання власної продукції.
Проте забудовники очікують на зниження доступності послуг підрядників, але на цьому фоні вони не планують змін чисельності власних працівників.
Довідка Finance.ua:
- В Мінекономіки розказали про масштабування доступної іпотеки і кількість виданих житлових кредитів.
- Український уряд планує продовжити 2024 року державну програму іпотечного кредитування «єОселя». При цьому кількість родин, які мають шанс придбати житло на пільгових умовах, може перевищити 10 тисяч.
- Наприкінці вересня 2023 року в Києві на ринку оренди нерухомості зросли ціни. Проте винайняти квартиру можна дешевше у низці районів. Відповідні аналітичні данінаводить портал з пошуку нерухомості. Згідно з цими даними, за останній місяць ціни на орендоване житло підвищились на понад 2,5 тис. гривень. До цього житло у середньому коштувало 14,86 тис. гривень, зараз — 17,5 тис. гривень.
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