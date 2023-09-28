Будівельний бізнес позитивно оцінює перспективи — Finance.ua

Будівельний бізнес позитивно оцінює перспективи Сьогодні 09:05 — Нерухомість

Будівельний бізнес позитивно оцінює перспективи

Представники будівельного бізнесу дивляться у найближче майбутнє з обережним оптимізмом.

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Відповідні показники індексу ділової активності повідомили на сайті Національного банку України.

Поліпшення ситуації із виробництвом будматеріалів, бюджетне фінансування на будівництво та відновлення житла, а також сезонний фактор вплинули на збереження позитивних оцінок будівельних підприємств.

Як і в попередні місяці, респонденти очікують зростання обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. Причому на тлі очікуваного підвищення цін у постачальників будівельники прогнозували нижчі темпи подорожчання власної продукції.

Проте забудовники очікують на зниження доступності послуг підрядників, але на цьому фоні вони не планують змін чисельності власних працівників.

Довідка Finance.ua:

В Мінекономіки розказали про масштабування доступної іпотеки і кількість виданих житлових кредитів.

Український уряд планує продовжити 2024 року державну програму іпотечного кредитування «єОселя». При цьому кількість родин, які мають шанс придбати житло на пільгових умовах, може перевищити 10 тисяч.

Наприкінці вересня 2023 року в Києві на ринку оренди нерухомості зросли ціни. Проте винайняти квартиру можна дешевше у низці районів. Відповідні аналітичні данінаводить портал з пошуку нерухомості. Згідно з цими даними, за останній місяць ціни на орендоване житло підвищились на понад 2,5 тис. гривень. До цього житло у середньому коштувало 14,86 тис. гривень, зараз — 17,5 тис. гривень.

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