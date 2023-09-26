Чи може дитина бути власником квартири — Finance.ua

Чи може дитина бути власником квартири Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Чи може дитина бути власником квартири

Щоб заздалегідь забезпечити житлом чи уникнути поділу майна у разі розлучення, часто нерухомість оформляють на дитину.

Дитина і справді може бути власником нерухомого майна. А такі процедури за участі неповнолітніх в Україні строго контролюють органи опіки та піклування. Flombu.com розповіли деталі.

Вікових обмежень у набутті нерухомості у власність немає. Дитина може стати власником нерухомого майна і у 2 місяці, і у 16 років. А розпоряджатися квартирою чи будинком зможе, досягнувши повноліття.

Як зробити дитину власником квартири

Щоб дитина стала власником нерухомого майна, потрібно юридично підтвердити таке її право.

Найпоширеніші випадки оформлення нерухомості на дитину:

1. Скласти заповіт на дитину

Міркуючи, як оформити квартиру на внука, якому ще не виповнилося 18 років, дід чи баба можуть заповісти йому нерухомість.

Заяву про прийняття нерухомості у спадщину від імені дитини подають її батьки або опікун. Діти, які досягли 14-ть років, самостійно подають таку заяву. Згоди батьків або піклувальника на те не потрібно.

Видаючи свідоцтво про право на спадщину на ім'я дитини, нотаріус повідомляє про це органи опіки і піклування.

2. Подарувати дитині квартиру чи будинок

Діти, яким не виповнилося 14 років, участі в правочині не беруть. Замість них це роблять батьки.

Діти у віці від 14 до 18 років можуть самостійно брати участь у правочині. Для цього потрібна згода батьків і органів опіки та піклування.

3. Оформити дитину як власника нерухомості за договором купівлі-продажу

Батьки можуть купити нерухомість, а оформити — на дитину. Для цього знадобиться висновок органу опіки та піклування. Без нього нотаріус не посвідчить договір купівлі-продажу нерухомості на дитину.

Чи можна оформити на дитину квартиру в новобудові

Якщо йдеться про купівлю майнових прав на об'єкт, то їх можна оформити і на дитину.

У деяких випадках забудовники не вимагають повідомляти про це органи опіки та піклування. Однак отримати цю згоду потрібно. Адже під час реєстрації майнових прав на уже готове житло нотаріус посвідчуватиме документ. Без висновку органу опіки та піклування йому це не вдасться.

Тому, купуючи квартиру дитині в новобудові, згоду органів опіки та піклування варто отримати заздалегідь.

Чи можна оформити нерухомість на неповнолітнього за договором довічного утримання

Ні, не можна.

Дитина не може бути учасником договору довічного утримання, відтак — отримати на його підставі нерухомість. Оформити договір довічного утримання можна тільки з повнолітньою і дієздатною особою.

Чи можна оформити іпотеку на дитину

Ні, не можна.

Взяти кредит на дитину українське законодавство забороняє. Відтак оформити іпотечний договір на неповнолітнього не можна.

Навіть по досягненні 18-ти років квартиру в іпотеку дитині не нададуть, адже кредитної історії у такому разі не буде, а гарантії з виплати коштів за житло наближатимуться до нуля.

Отже, дитина у будь-якому віці може стати власником нерухомості. Зокрема в новобудові. Неповнолітньому можна заповісти, подарувати чи купити нерухоме майно. А ось оформити іпотеку на дитину заборонено. За юридичними процесами, у яких фігурують діти, в Україні наглядають органи опіки і піклування.

До речі, якщо хочете навчитися інвестувати у нерухомість та дізнатися про всі переваги та ризики цього інструменту, рекомендуємо прочитати наш матеріал за посиланням нижче:

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