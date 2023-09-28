НБУ нагадує, що не прийматимуть деякі купюри та монети: на обмін — три дні (фото) — Finance.ua
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НБУ нагадує, що не прийматимуть деякі купюри та монети: на обмін — три дні (фото)

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Національний банк нагадує, що залишилось три дні, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу.
Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.
НБУ нагадує, що не прийматимуть деякі купюри та монети: на обмін — три дні (фото)
Здійснити їх обмін можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться.

Куди звертатися?

До Національного банку України:
у Києві: Контрактова пл., 2А;
у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
у Львові: вул. Коперника, 4;
у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
у Харкові: Театральна пл., 1;
у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.
До уповноважених банків: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ». Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.
Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.
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Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу;
  • також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску;
  • рішення про їх вилучення з готівкового обігу — частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні. Це підвищить захист і якість грошей та зробить готівкові розрахунки комфортнішими і простішими.
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За матеріалами:
Finance.ua
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