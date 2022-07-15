День фінансів: сьомий пакет санкцій проти рф, прогноз курсу від бізнесу, зарплати в Польщі — Finance.ua

День фінансів: сьомий пакет санкцій проти рф, прогноз курсу від бізнесу, зарплати в Польщі Вчора 17:50

В п’ятницю, 15 липня стало відомо про сьомий пакет санкцій проти рф, суми на депозитах українців та який курс прогнозує бізнес на кінець року:

Сьомий пакет санкцій проти рф. Єврокомісія у пʼятницю анонсувала Єврокомісія у пʼятницю анонсувала сьомий пакет санкцій проти росі ї, серед запропонованих заходів — ембарго на золото та розширити заборону на експорт технологій до рф. Він буде спрямований на узгодження та розʼяснення заходів, передбачених попередніми пакетами, та на узгодження заходів серед усіх країн-партнерів, зокрема — G7.

А в ВР визначили чотири найважливіші компоненти для подальшої євроінтеграції України.

Сума коштів на депозитах зростає щомісяця. Такі дані Такі дані повідомляє Опендатабот. Так у червні сума розміщених депозитів юридичних осіб зросла на 1,4% й становила вже 734 млрд грн. Здебільшого ріст зафіксовано за рахунок зростання депозитів саме в іноземній валюті — 232 млрд грн в еквіваленті у червні проти 212 млрд грн у травні.

Прогноз курсу від бізнесу. Керівники українських підприємств Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 36,06 грн/долар. Нагадаємо, у попередньому кварталі цей показник був на рівні 29,35 грн/дол.

Також бізнес дав прогноз щодо скорочення кількості працівників на своїх підприємствах.

До речі, запрошуємо вас прийняти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.

Зарплати українців у Польщі. Польща завжди була Польща завжди була найпопулярнішою серед українців країною для працевлаштування. На початок 2022 року мінімальна зарплата в Польщі зросла приблизно на 125 злотих (близько 800 гривень) на місяць (після вирахування 7,8% інфляції). Середні зарплати в Польщі на 2022 рік (після сплати податків) становлять близько3 311 злотих(близько 21 240 грн).

Середній розмір виплат на 1 липня. Пенсійний фонд України оприлюднив дані про Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 липня 2022 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 67,0 гривень або на 1,5% до 4437,45 гривень.

До речі, наступного року Україна має завершити впровадження базового пенсійного доходу.

Скільки нового житла ввели в експлуатацію. Починаючи з 24 лютого, забудовники 39 новобудов України Починаючи з 24 лютого, забудовники 39 новобудов України отримали сертифікати про введення в експлуатацію своїх черг. Загалом за час війни здали 385 000 м2 житла. Рекордсменом стала Київська область, де 6 житлових комплексів разом збудували для інвесторів 97 900 квадратних метрів житла.

Також Київрада затвердила цільову програму забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

А голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк пояснила, коли люди зможуть не платити за кредитами за зруйноване житло або авто.

Зелена енергетика та війна. Нещодавно Президент України Володимир Зеленський закликав інвесторів розвивати енергетичні проєкти в нашій країні. Одним із пріоритетних напрямків він назвав зелену енергетику. Протягом останніх п’яти років Україні вдалося залучити близько 10 млрд євро інвестицій у цю галузь, що вивело нас на передові позиції. То ж в новому матеріалі ми розбирались —

Зеленая энергетика, Фото: rubryka.com

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