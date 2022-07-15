Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 липня — Finance.ua
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Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 липня

Особисті фінанси
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Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 липня
Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 липня
Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 липня 2022 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 67,0 гривень або на 1,5% до 4437,45 гривень.
Про це повідомляє ПФУ.
За даними ПФУ, з початку року пенсії зросли на 445,92 гривень (на 11,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 17,4%.
При цьому кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.
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Розмір пенсій розподіляється наступним чином:
  • до 2000 грн — 0,66%;
  • від 2001 до 3000 грн — 42,83%;
  • від 3001 до 4000 грн — 20,28%;
  • від 4001 до 5000 грн — 11,07%;
  • від 5001 до 10000 грн — 18,50%;
  • більше 10000 грн — 6,56%.
Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 липня
Розподіл пенсіонерів за видом пенсії:
  • за віком — 74,31%;
  • по інвалідності — 13,82%;
  • у разі втрати годувальника — 5,83%;
  • за вислугу років — 5,39%;
  • соціальні пенсії — 0,62%;
  • довічне утримання суддів — 0,03%.
Нагадаємо, особі, яка має право на різні види пенсій, може призначатися лише один з цих видів пенсії за її вибором. Для того, щоб змінити вид пенсії, яку ви хочете отримувати, потрібно подати відповідну заяву та пакет документів. Детальніше про це тут.

Довідка Finance.ua:

  • середній розмір пенсії за перший квартал 2022 року зріс на 378,92 гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень;
  • станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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