Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 липня — Finance.ua

Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 липня Вчора 16:04 — Особисті фінанси

Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 липня

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 липня 2022 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 67,0 гривень або на 1,5% до 4437,45 гривень.

Про це повідомляє ПФУ

За даними ПФУ, з початку року пенсії зросли на 445,92 гривень (на 11,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 17,4%.

При цьому кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.

Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

до 2000 грн — 0,66%;

від 2001 до 3000 грн — 42,83%;

від 3001 до 4000 грн — 20,28%;

від 4001 до 5000 грн — 11,07%;

від 5001 до 10000 грн — 18,50%;

більше 10000 грн — 6,56%.

Розподіл пенсіонерів за видом пенсії:

за віком — 74,31%;

по інвалідності — 13,82%;

у разі втрати годувальника — 5,83%;

за вислугу років — 5,39%;

соціальні пенсії — 0,62%;

довічне утримання суддів — 0,03%.

Нагадаємо, особі, яка має право на різні види пенсій, може призначатися лише один з цих видів пенсії за її вибором. Для того, щоб змінити вид пенсії, яку ви хочете отримувати, потрібно подати відповідну заяву та пакет документів. Детальніше про це тут.

Довідка Finance.ua:

середній розмір пенсії за перший квартал 2022 року зріс на 378,92 гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень;

станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів.

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