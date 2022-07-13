Українці можуть отримувати лише один вид пенсії — Finance.ua

Українці можуть отримувати лише один вид пенсії Вчора 19:02 — Особисті фінанси

Українці можуть отримувати лише один вид пенсії

Українці мають право на різні види пенсій, проте отримувати можуть лише одну.

Про це нагадала начальниця відділу застосування пенсійного законодавства в ГУ Пенсійного фонду України у Закарпатській області Оксана Олефір.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», є такі види пенсії:

за віком;

по інвалідності;



у зв’язку з втратою годувальника.



Однак особі, яка має право на різні види пенсій, може призначатися лише один з цих видів пенсії за її вибором.

При цьому за бажанням можна змінити вид пенсії, звернувшись з відповідною заявою до управління Пенсійного фонду України.

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Як змінити вид пенсії

При переведенні з одного виду пенсії на інший враховується заробітна плата людини за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року і до місяця звернення за переведенням з одного виду пенсії на інший. За бажанням (якщо це буде вигідно), додатково до цього періоду може бути врахована зарплата ще за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

Для переведення з одного виду пенсії на інший, пенсіонер додає до заяви пакет документів, у залежності від обраного виду пенсії:

оригінал паспорту;

оригінал та копія ідентифікаційного коду заявника;

оригінал трудової книжки;

оригінал диплому, якщо навчався на денному відділенні;

оригінал військового квитка, якщо особа проходила військову службу, або довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС про періоди служби;

за бажанням довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 01 липня 2000 року;

довідку про проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески, у разі якщо за період з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу.

Нагадаємо, пенсія за віком може призначатись автоматично — без звернення до Пенсійного фонду.

Так, особа може подати додаткову інформацію про себе в будь-який час, заповнивши анкету на порталі електронних послуг ПФУ. Для цього:

увійдіть до особистого кабінету на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису або BankID;

у меню ліворуч оберіть «Популярні послуги» — «Анкета надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком» та заповніть її — додайте те, чого не вистачає та виправте неточності;

завантажте скан-копії необхідних документів;

заповнивши всі поля натисніть «Сформувати заяву».

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