Українці можуть отримувати лише один вид пенсії — Finance.ua

Українці можуть отримувати лише один вид пенсії
Українці мають право на різні види пенсій, проте отримувати можуть лише одну.
Про це нагадала начальниця відділу застосування пенсійного законодавства в ГУ Пенсійного фонду України у Закарпатській області Оксана Олефір.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», є такі види пенсії:
- за віком;
- по інвалідності;
- у зв’язку з втратою годувальника.
Однак особі, яка має право на різні види пенсій, може призначатися лише один з цих видів пенсії за її вибором.
При цьому за бажанням можна змінити вид пенсії, звернувшись з відповідною заявою до управління Пенсійного фонду України.
Як змінити вид пенсії
При переведенні з одного виду пенсії на інший враховується заробітна плата людини за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року і до місяця звернення за переведенням з одного виду пенсії на інший. За бажанням (якщо це буде вигідно), додатково до цього періоду може бути врахована зарплата ще за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.
Для переведення з одного виду пенсії на інший, пенсіонер додає до заяви пакет документів, у залежності від обраного виду пенсії:
- оригінал паспорту;
- оригінал та копія ідентифікаційного коду заявника;
- оригінал трудової книжки;
- оригінал диплому, якщо навчався на денному відділенні;
- оригінал військового квитка, якщо особа проходила військову службу, або довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС про періоди служби;
- за бажанням довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 01 липня 2000 року;
- довідку про проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески, у разі якщо за період з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу.
Нагадаємо, пенсія за віком може призначатись автоматично — без звернення до Пенсійного фонду.
Так, особа може подати додаткову інформацію про себе в будь-який час, заповнивши анкету на порталі електронних послуг ПФУ. Для цього:
- увійдіть до особистого кабінету на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису або BankID;
- у меню ліворуч оберіть «Популярні послуги» — «Анкета надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком» та заповніть її — додайте те, чого не вистачає та виправте неточності;
- завантажте скан-копії необхідних документів;
- заповнивши всі поля натисніть «Сформувати заяву».
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