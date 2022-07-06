Пенсія у зв'язку з втратою годувальника: які документи потрібні — Finance.ua

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника: які документи потрібні Вчора 19:02 — Особисті фінанси

Наразі діють три програми, які гарантують соціальні виплати.

Сьогодні можна отримати:

виплати пенсії в разі втрати годувальника;

програма пенсій у разі втрати годувальника для сімей загиблих військовослужбовців (7 800 грн — на кожного з батьків та подружжя; 6 100 грн — на кожну дитину);

пенсії у зв’язку з втратою годувальника для родичів людей, що зникли безвісти.

Отже, пенсію у зв’язку із втратою годувальника призначають непрацездатним членам сім’ї померлого, які були на його утриманні, за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу.

При цьому дітям пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

До непрацездатних членів сім’ї належать:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти померлого, які не досягли 18 років або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

чоловік (дружина), а у разі їх відсутності — один із батьків, брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого незалежно від віку та працездатності.

Таким членам сім’ї пенсія призначається весь період, протягом якого вони вважаються непрацездатними.

До речі, сім’я годувальника, для яких його допомога була основним джерелом доходу, але які й самі отримують пенсію, мають право перейти на пенсію у зв’язку із втратою годувальника.

Як отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника?

За наявності всіх необхідних документів для призначення пенсії можна звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від регіону.

Місце прописки та фактичного проживання для призначення пенсії не мають значення, оскільки Пенсійний фонд має Реєстр застрахованих осіб, де зберігається інформація про кожну людину, яка офіційно працювала.

Також можна подати заяву через портал електронних послуг ПФУ — portal.pfu.gov.ua — у розділі Призначення пенсії.

До заяви необхідно обов’язково додати документи:

документи про місце проживання (реєстрацію) особи;



індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника;

свідоцтво про народження чи паспорт особи, якій призначається пенсія;

довідка про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);

копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його зниклим безвісти;

документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть або рішення суду про визнання годувальника безвісти зниклим або оголошення його померлим;

довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів щодо навчання за денною формою навчання;

довідка про те, що чоловік (дружина), а у разі їх відсутності — один з батьків, дідусь, бабуся, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку та працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) восьми років;

документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з впливом іонізуючого випромінювання та інших шкідливих факторів внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (крім дружин (чоловіків), які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, та звернулися за пенсії у зв’язку із втратою годувальника);

документ, отриманий від військової частини або районного (міського) військового комісаріату або іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця;

документи про стаж.

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