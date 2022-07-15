Бізнес дав прогноз щодо скорочення кількості працівників на своїх підприємствах — Finance.ua

Бізнес дав прогноз щодо скорочення кількості працівників на своїх підприємствах
Бізнес прогнозує скорочення кількості працівників на своїх підприємствах.
Про це йдеться у звіті Нацбанку.
Баланс відповідей становив «мінус» 29.0% (у попередньому кварталі — 1.5%).
Найпесимістичніші оцінки в підприємств будівництва («мінус» 50.0% та добувної промисловості («мінус» 45.9%).
Послабились очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника в наступні 12 місяців: баланс відповідей — 17.5% проти 62.9% у І кварталі.
На тлі збереження високих оцінок підприємств щодо потреби найближчим часом у позикових коштах зменшилася частка підприємств, які планують брати банківські кредити, — до 36.9% (у І кварталі — 40.9%).
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Кредити. Частка респондентів, які планують залучати кредити в національній валюті, зросла до 84.6% (у попередньому кварталі — 79.0%). Керівники підприємств відзначили посилення жорсткості умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей збільшився до 20.6% (у І кварталі — 2.1%).
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Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі кредитні ставки (37.2%). Водночас, якщо порівняти з попереднім опитуванням, вплив цього чинника суттєво послабився (на 15.4 п. п.). Натомість посилився (на 11.1 п. п.) чинник «невпевненість у спроможності підприємства вчасно виконувати боргові зобов’язання»
Інвестиції. Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, зросла до 10.7% проти 7.3% у попередньому кварталі.
Довідка Finance.ua:
- пропозиції роботи для продавців, касирів, адміністраторів торгового залу, а також менеджерів з продажу у червні складають 23,5% від усіх актуальних вакансій. В ІТ-сфері не відбулося відчутних змін;
- кількість пропозицій роботи для ІТ-спеціалістів майже не змінилася. Проте на загальному незначному пожвавленні ринку праці у інших сферах, частка вакансій в ІТ-сфері знизилася з 15,6% у травні до 12,2% у червні.
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