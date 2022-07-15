Бізнес дав прогноз щодо скорочення кількості працівників на своїх підприємствах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнес дав прогноз щодо скорочення кількості працівників на своїх підприємствах

Казна та Політика
495
Бізнес прогнозує скорочення кількості працівників на своїх підприємствах.
Про це йдеться у звіті Нацбанку.
Баланс відповідей становив «мінус» 29.0% (у попередньому кварталі — 1.5%).
Найпесимістичніші оцінки в підприємств будівництва («мінус» 50.0% та добувної промисловості («мінус» 45.9%).
Послабились очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника в наступні 12 місяців: баланс відповідей — 17.5% проти 62.9% у І кварталі.
На тлі збереження високих оцінок підприємств щодо потреби найближчим часом у позикових коштах зменшилася частка підприємств, які планують брати банківські кредити, — до 36.9% (у І кварталі — 40.9%).
Читайте також
Кредити. Частка респондентів, які планують залучати кредити в національній валюті, зросла до 84.6% (у попередньому кварталі — 79.0%). Керівники підприємств відзначили посилення жорсткості умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей збільшився до 20.6% (у І кварталі — 2.1%).
Читайте також
Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі кредитні ставки (37.2%). Водночас, якщо порівняти з попереднім опитуванням, вплив цього чинника суттєво послабився (на 15.4 п. п.). Натомість посилився (на 11.1 п. п.) чинник «невпевненість у спроможності підприємства вчасно виконувати боргові зобов’язання»
Інвестиції. Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, зросла до 10.7% проти 7.3% у попередньому кварталі.

Довідка Finance.ua:

  • пропозиції роботи для продавців, касирів, адміністраторів торгового залу, а також менеджерів з продажу у червні складають 23,5% від усіх актуальних вакансій. В ІТ-сфері не відбулося відчутних змін;
  • кількість пропозицій роботи для ІТ-спеціалістів майже не змінилася. Проте на загальному незначному пожвавленні ринку праці у інших сферах, частка вакансій в ІТ-сфері знизилася з 15,6% у травні до 12,2% у червні.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.