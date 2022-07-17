Банкіри розповіли, які депозити обирають українці — Finance.ua

Банкіри розповіли, які депозити обирають українці Вчора 09:25 — Кредит&Депозит

Банкіри розповіли, які депозити обирають українці

Збільшення депозитних ставок дозволило окремим банкам в червні збільшити залучення коштів фізосіб на 10% — клієнти обирали депозитні програми із найбільшими ставками.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«У нас максимальна ставка була на 3-6 місяців, і люди розміщували якраз на найбільший термін — на 6 місяців. Мабуть, у людей є бачення, що відсоткові ставки знизяться, і вони хочуть на тривалий термін розмістити гроші, щоб отримати максимальний дохід. Зараз ми вже знижуємо відсоткові ставки на період 6 місяців. Залишаємо такі самі на 3-місячний ресурс», — розповів голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов.

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Одним із перших ставки підняв РВС Банк

«Ми підвищили ставки тільки за короткими депозитами, оскільки сподіваємося, що НБУ буде нетривалий термін зберігати високу облікову ставку, — зазначила голова правління РВС Банку Оксана Котляревська. — У нас ставки за депозитами на місяць — 18% і 3-місячними — 20%. Ми зважуємо на те, що робимо. Ми це розуміємо і вміємо цим управляти. Це все зважені рішення».

Збільшення депозитних ставок дозволило збільшити портфелі лише за місяць.

«У нас було десь 10% приросту, зокрема у нас був певний перетік з валютних в гривневі вклади», — розповів член правління Альтбанк у Дмитро Симоненков.

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«Позитивом є 100-відсоткова гарантія. Довіра фізичних осіб і ФОПів зараз до банківської системи дуже велика. Сьогодні клієнт не звертає увагу, чи це системний державний банк, чи комерційний із приватним капіталом. Ми бачимо, що старі клієнти повертаються і несуть нові вклади. Клієнти, які мали вклади до моменту підняття депозитної ставки, додатково відкривають нові депозити. У нас приріст по місяцю — плюс 10%», — розповіла Оксана Котляревська.

Ставки почали зростати і у великих банках.

ПУМБ частково підвищив ставки на 1,5% по всій лінійці, але ми залишили своє позиціонування без змін. Тобто ми піднялися до середньоринкових ставок», — пояснив керівник відділу депозитів ПУМБ Микита Малясов.

І хоча суттєво ставки збільшили лише невеликі банки, державні банки також переглянули, хоч і несуттєво, свою депозитну політику.

«Невеликі банки змушені пропонувати більш високі ставки — ми фіксуємо пропозиції і 18-18,5%. Банки, які мають більшу клієнтську базу і добре розвинуті бренди, пропонують на 5-7% ставки нижчі, але вже пройшов перший етап, коли відбулася переоцінка гривневих депозитів. І всі, хто хотів відкоригувати свою позицію, це зробили. З великих банків державних ми лише по ПриватБанк у не побачили змін. Всі інші, навіть державні банки, поміняли процентні ставки в сторону підвищення», — констатує заступник голови правління Таскомбанку Артур Муравицький.

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