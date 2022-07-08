На скільки подорожчали депозити у банках — Finance.ua

На скільки подорожчали депозити у банках Вчора 13:03 — Кредит&Депозит

Ставки за вкладами у гривні зросли у 7 великих банках. Проте максимальна дохідність за річними заощадженнями в національній валюті впала з 15,5% до 14% річних.

Хвиля підвищення депозитних ставок нарешті докотилася і до великих роздрібних банків із портфелем депозитів фізосіб понад 2 млрд грн.

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Щоправда, дві фінустанови підвищили відсотки лише за короткими депозитами. Це, зокрема:

Прокредит Банк, де 3-місячні вклади подорожчали на 2% — до 9% річних.

Ідея Банк, який підвищив дохідність за депозитами на 3 та 6 місяців на 2% та 1% річних відповідно — до 12,5% та 9,25% річних.

Ще у 5 банках зросли ставки за заощадженнями на всі строки:

Банк Львів підвищив ставки за вкладами на всі терміни на 3% річних. Найдорожче він готовий платити за річні заощадження — 12% річних.

В Укргазбанку депозити на 9 та 12 місяців подорожчали на 5,5% — до 12% річних. За короткими вкладами на 3 та 6 місяців банк підвищив ціни ще більше — на 6% та 5,58% річних — до 11% та 11,5%.

А-банк підвищив ставки на 1,5%. Тепер депозити на 6 місяців коштують тут 9,5% річних, на 3 місяці 9%.

В Укрексімбанку дохідність за заощадженнями на всі терміни зросла на 1%. Найбільше банк обіцяє платити за вкладами на 9 та 12 місяців — 8,25% річних.

У цій же п’ятірці опинився monobank, який працює на ліцензії Універсал Банку. Мобільний банк вирішив надто не балувати вкладників: ставки за депозитами на 6, 9 та 12 місяців зросли тут на 2% річних — до 6%, 6,5% та 7% річних відповідно. Нагадаємо, до війни банк пропонував вкладникам оформити депозит на рік під 11% річних. Однак, це більше, ніж, наприклад, у державного Приватбанку, який все ще обіцяє за річними депозитами 6%.

Довідка Finance.ua:

Станом на 1 червня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 839,1 млрд грн.Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня 2022 року:

вклади у національній валюті — 551,6 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 287,5 млрд грн.

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