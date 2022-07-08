ФГВФО виплатив понад 1,2 мільярди гривень за період дії воєнного стану — Finance.ua

ФГВФО виплатив понад 1,2 мільярди гривень за період дії воєнного стану Вчора 06:42 — Кредит&Депозит

Понад 1 244,8 млн грн виплатив Фонд гарантування вкладівфізичних осіб вкладникам банків, що виводяться з ринку, упродовж дії воєнного стану.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

При цьому майже 22% цієї суми — 266,2 млн грн — було отримано вкладниками дистанційно, не відвідуючи відділення банків агентів. Нагадаємо, можливість отримувати гарантовані виплати від Фонду віддалено вкладники банків, що виводяться з ринку, отримали з 18 квітня 2022 року.

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98% виплаченої суми отримали вкладники банків, які були передані в управління Фонду у 2022 році. Із них 724,5 млн грн виплачено вкладникам АТ «МР Банк» та 0,13 млн грн вкладникам ПАТ «Промінвестбанк» (з 25.02.2022 триває ліквідація банків). Ще 502,7 млн грн отримали вкладники АТ « Мегабанк », який було визнано неплатоспроможним 2 червня 2022 року, а отже вкладники якого отримують повне відшкодування своїх вкладів у розмірі 100% суми вкладів та нараховані до02.06.2022 (включно) відсотки.

Крім того, майже 18 млн грн отримали вкладники банків, рішення про ліквідацію яких було прийнято до 2022 року.

«Попри запровадження воєнного стану Фонд ні на день не припиняв виплату гарантованого відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються. Усі виплати здійснюються через Автоматизовану систему виплат», — зазначили у Фонді.

Перелік банків-агентів, підключених до процесингового центру Фонду, доступний за посиланням

Нагадаємо, на сьогодні чотири банки-агенти надають можливість вкладникам отримати гарантоване відшкодування від Фонду дистанційно, не відвідуючи відділення банків-агентів. Це банки — АТ КБ « ПриватБанк », АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», АТ «ПУМБ».

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